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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gamze KOLCU / ANKARA
01.08.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Değişim rüzgârı sert esecek

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Değişim rüzgârı sert esecek

İYİ Parti’de 12 Ağustos’taki Olağanüstü Kurultay öncesi son Başkanlık Divanı dün toplandı. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki toplantıda, güncel siyasetten ekonomiye, yerel seçimlerden olağanüstü kurultaya kadar birçok konu ele alındı.

Partinin kurmayları, “Gündemimizde artık olağanüstü kurultaydan güçlenerek çıkmış, yerel seçimlerde iddiasını ortaya koyacak İYİ Parti’nin hazırlıkları yapılıyor” dediler. Kurultayda çarşaf mı yoksa blok liste mi olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak 1 Nisan’daki olağanüstü kurultayda olduğu gibi blok liste yöntemi dile getiriliyor. Bu kapsamda Akşener’in yeni bir genel idare kurulu ve başkanlık divanıyla yerel seçimlerin vitrinini oluşturacağı belirtiliyor.

MÜCADELECİ İSİMLER

Hürriyet’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Akşener kurultaya kadar adaylığını deklare etmeyecek ancak üst kurul delegelerinin ‘tek aday’ talebini karşılıksız bırakmayacak. 12 Ağustos’taki kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilecek. Bu süreçten sonra ise partide değişim rüzgarının ‘sert eseceği’ öngörülüyor.

Akşener’e yakın isimler, “Genel başkanımız koşan koşturan, İYİ Parti’nin hedefleri doğrultusunda idealize olmuş, mücadele eden, aktif, yorulmayan, hedefler doğrultusunda çalışan, güçlü, toplumsal karşılığı olan ancak siyaseten yıpranmamış isimlerle yürüyüşüne devam edecektir” sözleriyle yeni divanın şekilleneceğini ifade ediyorlar. Kadın hareketi olarak yola çıkan ancak Divan’da iki ve Meclis’te üç kadınla temsil edilen partide Akşener’in bu kez, temsil sayısını artıracağı da belirtiliyor. Akşener’in hem GİK’te hem de divanda kadınlara daha geniş yer vereceği ifade ediliyor.
Divanın bir diğer gündem başlığı ise yerel seçimler oldu. Akşener’in bir önceki divan toplantısında hedef gösterdiği yerel seçimlere hazırlıklara saha analizleriyle başlanacağı vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, Adaylar belirlenirken yerel dengeler gözetilecek ve temayül yoklamaları yapılacak. Seçime, “İlin ilçenin sorunlarını bilen, gören vizyoner adaylarla” girilecek. İYİ Parti, yerel seçimlere yönelik vizyon belgesi

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