Değişim rüzgârı sert esecek
İYİ Parti’de 12 Ağustos’taki Olağanüstü Kurultay öncesi son Başkanlık Divanı dün toplandı. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki toplantıda, güncel siyasetten ekonomiye, yerel seçimlerden olağanüstü kurultaya kadar birçok konu ele alındı.
Partinin kurmayları, “Gündemimizde artık olağanüstü kurultaydan güçlenerek çıkmış, yerel seçimlerde iddiasını ortaya koyacak İYİ Parti’nin hazırlıkları yapılıyor” dediler. Kurultayda çarşaf mı yoksa blok liste mi olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak 1 Nisan’daki olağanüstü kurultayda olduğu gibi blok liste yöntemi dile getiriliyor. Bu kapsamda Akşener’in yeni bir genel idare kurulu ve başkanlık divanıyla yerel seçimlerin vitrinini oluşturacağı belirtiliyor.
MÜCADELECİ İSİMLER
Hürriyet’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Akşener kurultaya kadar adaylığını deklare etmeyecek ancak üst kurul delegelerinin ‘tek aday’ talebini karşılıksız bırakmayacak. 12 Ağustos’taki kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilecek. Bu süreçten sonra ise partide değişim rüzgarının ‘sert eseceği’ öngörülüyor.
Akşener’e yakın isimler, “Genel başkanımız koşan koşturan, İYİ Parti’nin hedefleri doğrultusunda idealize olmuş, mücadele eden, aktif, yorulmayan, hedefler doğrultusunda çalışan, güçlü, toplumsal karşılığı olan ancak siyaseten yıpranmamış isimlerle yürüyüşüne devam edecektir” sözleriyle yeni divanın şekilleneceğini ifade ediyorlar. Kadın hareketi olarak yola çıkan ancak Divan’da iki ve Meclis’te üç kadınla temsil edilen partide Akşener’in bu kez, temsil sayısını artıracağı da belirtiliyor. Akşener’in hem GİK’te hem de divanda kadınlara daha geniş yer vereceği ifade ediliyor.
Divanın bir diğer gündem başlığı ise yerel seçimler oldu. Akşener’in bir önceki divan toplantısında hedef gösterdiği yerel seçimlere hazırlıklara saha analizleriyle başlanacağı vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, Adaylar belirlenirken yerel dengeler gözetilecek ve temayül yoklamaları yapılacak. Seçime, “İlin ilçenin sorunlarını bilen, gören vizyoner adaylarla” girilecek. İYİ Parti, yerel seçimlere yönelik vizyon belgesi
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