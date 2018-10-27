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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Antalya'da trafiği altüst ettiler! Polis yardımlarına koştu

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Antalya'da trafiği altüst ettiler! Polis yardımlarına koştu

Kiraladığı akülü bisiklet ile eşi ve çocuğuyla birlikte D-400 Karayoluna çıkan Rus turist, bisikletin aküsü bitince trafiği alt üst etti. Rus ailenin imdadına polis ekipleri yetişti. Diğer taraftan Manavgat ilçesinde bir ay içinde meydana gelen ve elektrikli bisikletin karıştığı iki ayrı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazası karayolunda trafiğin aksamasına yol açarken, oluşan araç konvoyu arasında aküsü biten Rus ailenin kiraladığı elektrikli bisiklet ikinci bir kaza tehlikesinin yaşanmasına neden oldu. Evrenseki turizm bölgesinde bir otelde tatil yapmakta olan Rus vatandaşı Petr Sobolev, eşi ve çocuğuyla birlikte kiraladıkları elektrikli bisiklet ile Manavgat’a geldi. Manavgat’tan Evrenseki’ye dönüş yolunda Manavgat-Antalya D-400 karayolunu kullanan Rus turist, Ilıca Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza nedeniyle oluşan konvoyda beklerken aküsü bitince ne yapacağını bilemedi. Kaza nedeniyle araç trafiği tek şeritten verildiği için elektrikli bisikletin arkasında bekleyen araçlar kaza tehlikesi yaşadı. 

Rus turistlerin imdadına kazaya gelen bölge trafik ekipleri ve basın mensupları yetişti. Rus turistlerin akülü bisikleti basın mensupları ve trafik polislerinin yardımıyla tehlikesiz bir noktaya çekildi. Diğer taraftan karayoluna çıkması yasak olan elektrikli bisikletlerin Rent a Carlardan kiralanarak karayoluna çıkarılması nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor. Yetkililer, elektrikli bisiklet konusunda yönetmelik çıkarılarak kullanılacakları alanların belirlenmesini, karayoluna kesinlikle çıkmaması gerektiğini dile getirdiler. 

Manavgat ilçesinde 3 Eylül tarihinde yaşanan iki ayrı elektrikli bisiklet kazasında 1'i ağır 2 kişi ağır yaralanmıştı. İlk kazada Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana gelelen elektrikli bisiklet kazasında Mehmet G.'nin kullandığı 34 NC 2881 plakalı tur midibüsü, Çenger Mahallesi siteler yol kavşağında karayoluna çıkan Casim A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Tur midibüsünün çarptıktan sonra 10 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Casim A. ağır yaralandı. 

İkinci kaza aynı gün Manavgat-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. M.O.’nun kullandığı elektrikli bisiklet M.G. idaresindeki iş makinesine çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Sürüklenerek iş makinesinin kepçesine çarpan sürücü yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve hastane kaldırılan M.O.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. 

Antalyada trafiği altüst ettiler Polis yardımlarına koştu


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