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DHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Çuval içinde ceset bulunmuştu... 4 tutuklama!

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Çuval içinde ceset bulunmuştu... 4 tutuklama!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yüksekova'da yaşayan Tahir Çetin, 7 Ocak'ta evine gitmeyince, yakınları polise haber verdi. Çetin, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 9 Ocak günü Tahir Çetin'in işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, dün akşam saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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