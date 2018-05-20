Cumhuriyet'in sahibi gençliktir

19 Mayıs 1919’da Atatürk ve arkadaşlarının, “Türkiye’nin kuruluş belgesi” diye kabul edilen bir yürüyüş başlattığını belirten Akşener, Anıtkabir’e girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı: “Bayram ilan edilmiş devletin kuruluş gününü, ülkesinin gençlerine ithaf etmesi, onlara ait görmesi dünyada bir ilktir. Bunun anlamı şu, Cumhuriyet’in sahibi ve devamını sağlayacak gençliktir. (Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın kutlama mesajında Atatürk dememesi, ‘Samsun’dan yola çıkan heyet’ ifadesini kullanması) Başından itibaren Atatürk’ten Cumhuriyet’in kuruluş sistemine, değerlerine itirazı olan bir kişi. Fakat bu itirazı dürüstçe, mertçe söyleyebilmek yerine hep böyle dolaylı yoldan dile getiren bir korkaktır.”



Akşener, akşam da iftar programında partili gençlerle bir araya geldi. Partinin “Gençlik Manifestosu”nun açıklandığı gecede Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 5 bin genç kadroya ihtiyacı olacağını söyledi.