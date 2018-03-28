Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan pilot itiraf etti

Macit ile ablasının cezaevindeki görüşmesine ait tutanak, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tutanağa göre, darbe girişimine ilişkin bildiği her şeyi mahkemede anlatacağını belirten Macit, ablasının tepkisiyle karşılaştı. Ablası, eşinin böyle bir şey yapmamasını istediğini Macit'e aktararak, avukatın yönlendirmesini dikkate alması gerektiğini belirtti.

'ASIL HEDEF JANDARMADAKİ KALABALIK'

Darbecilerin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalandıktan sonra Ankara'nın üzerinde uçtuğunu kaydeden Macit, asıl hedefin Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı önünde darbecileri protesto eden vatandaşlar olduğunu ifade etti. Hedefleri tam olarak anlayamadığı için bu bölgeye yakın Külliye kavşağını vurduğunu dile getiren Macit, bombalama anını tutanağa göre, ablasına şöyle anlattı:

"İzlerken ne gördüm biliyor musun? O gün çok rahatlamıştım. Bu şeyler var ya 15 Temmuz'da gösteriler, şey yapıyorlar işte... 'Allah' dedim, onların öyle olmasını istedi. Başka bir şeyim yok. Vebalim varsa bu dünyada şey yapmaya çalışacağım. Şimdi caminin önünü tarif ediyor ya sürekli duymuşsunuzdur. Orada küçük bir cami daha var abla, izlerken onu fark ettim. Şimdi 20 bin feette olduğum için ne insanları ne de küçük camiyi görüyorum.

Asıl Jandarma Genel Komutanlığı'nın şeye toplanmış yüzlerce insanla dolu. Asıl (vurulmasını) istedikleri yer orasıymış. Çünkü diğer (vurulan) köprülü kavşakla orası çok yakın. Onu zaten bulamadığım için şey yapmadım. Eğer orayı anlamış, (bombayı) oraya atmış olsaydım, daha çok insan ölecekti. Yukarıda görebildiğim büyük caminin önündeki boş araziye atmıştım. İnsanlar geri çekilmeye başladı. Yani kaçanlar var. Diyor ki (Temas halinde olduğu darbeciler) 'bir daha ki şey bize gelmesin, yakın olur. Biz uzaklaşıyorduk, ikinci bomba yanımıza düştü.' Şehit, öleni, Allah bir şekilde onları denk getirerek orada olmasını istedi galiba."

Tutanağa göre, Macit, Jandarma Genel Komutalığı önündeki kalabalığı bombalaması durumunda şehit sayısının daha çok olacağını belirterek, "Yani diğer türlü olsa daha çok kişi olacak. Belki Allah onların şey olmasını istedi, bilmiyorum" dedi.

ŞEHİTLER İÇİN KEFARET ORUCU TUTACAKMIŞ

Tutanakta, Macit'ten bombalama sonucu şehit olanları düşünmemesini isteyen ablası da "Düşünme artık, o kadar da çok inceleme. Bakalım yani kardeşim, fazla düşünme, sabırlı ol eğer çok incelersen olmaz Müslim. Azıcık elini salla, oldu bir kere, olmasaydı iyiydi ama oldu. Böyle üstünde durmanın gereği yok" telkininde bulundu.

Macit'in şehit ettiği vatandaşlar için kefaret orucu tutacağını söylemesi üzerine ablasının, "Ya sen, o denilenlere bakma kardeşim" karşılığını verdi. Macit de ablasına "Ama Kuran'da yazıyor, denilen değil" ifadesi de tutanakta yer alıyor.

Ablasının şehit sayısını kastederek "13-15 dediklerine bakma." ifadesi de tutanakta yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİ VARDI

Ablasıyla arasında bu diyalog geçen Macit, 27 Şubat 2018'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmasında, olay gecesi uçuş yapmadığını, uçak ve kule arasında yapılan telsiz konuşmalarının ise kendisine ait olmadığını iddia emişti.

Darbe girişimiyle ilgili, "Ben bu esnada bizim, yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığımızı biliyordum" ifadelerini kullanan sanık pilot Macit'in, darbe girişimi esnasında, sanıklarından Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş ile 16 Temmuz sabahı saat 06.15'te yaptığı ve inkar ettiği telsiz konuşmasında şu ifadeler yer almıştı:

" - (Macit) Aslan 6: Filo, Aslan 6

- (Karakuş) Kule: Aslan 6, filo, devam edin

- Aslan 6: İstenen vuruş noktaları tekrar eder misiniz

- Kule: Yol kavşağı, cami önü

- Aslan 6: Bana verilen koordinatın mutabık mıyız

- Kule: Mutabık

Saat 06.16

- Aslan 6: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim

- Kule: Mutabık, üç tane

- Aslan 6: Üç tane alındı

- Kule: Üç tane alındı

Saat 06.19

- Aslan 6: Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı

- Kule: Bir şey yoksa atmayın- Aslan 6: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu

- Kule: Anlaşıldı, ellerinize sağlık"

MACİT'İN EK İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ

Soruşturma aşamasında savcıya verdiği ek ifadede Külliye bölgesini bombaladığını kabul eden Macit, "İlk ifademde savcı beye uçmadığımı söylemiştim ancak darbe girişiminden sonra 14 gün dışarıda kaldım. Dışarıda televizyon izlediğimde haberlerde benim attığım bomba ile insanların öldüğünü öğrendim. Bunu kimseye söyleyemedim" ifadelerini kullandı. Macit, soruşturma aşamasındaki bu itiraflarını, mahkeme huzurunda inkâr etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede FETÖ ile nasıl tanıştığını, Hava Harp Okulu yıllarında örgüt ile olan ilişkisi, mezuniyet sonrasındaki ilk görev yerindeki irtibatlarına ve ilişkilerine dair beyanda bulundu.

Kurmaylık sınavları sorularının kendisine önceden verildiğini ve bu sayede sınavı kazandığını itiraf eden Macit, 15 Temmuz 2016 öncesinde FETÖ üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri, 15 Temmuz gecesi ve ertesi sabah yaşananları anlattı.

'VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ÖDEYECEKSİN'

Darbe girişiminden bir gün önce gece 23.30 sularında Akıncı davası sanıklarından Adem Kırcı'nın kendisine "Çavur Binbaşı not bırakmış, sen, ben ve Mehmet Çetin Kaplan ile görüşmeye gideceğiz" şeklinde mesaj çektiğini bildiren Macit, "Üçümüz birlikte Mehmet Fatih Çavur'un lojmandaki evine perşembeyi cumaya bağlayan gece gittik. İlk başta evde eşi yoktu. Çocukları da uyuyordu. 'Yarın üste çok farklı bir harekat olacak, üs kalabalık olacak. Merkez burası olacak, dışarıdan asker olarak katılacak birlikler de olacak. Katılmak ister misiniz? Siz bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum. Vatan için bunu yapmamız gerekiyor. Bunu bilen 5 kişi var, bugün de siz öğrendiniz. Üs komutanın da haberi yok.' dedi. Diğer 5 kişiyi söylemedi" ifadelerini kullandı.

Macit, "Olay günü Hasan Hüsnü Balıkçı'nın 'Hükümetin bizleri tek tek görevden uzaklaştıracağını, hatta birkaç generalin alındığını, bu işi yapmamız gerektiğini' söylemesi nedeniyle eylemin darbe olduğunu anladım." iddiasında bulunarak "çok pişman olduğunu" ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra 14 gün boyunca firar eden Macit, izlediği haberlerde attığı bombalarla insanların öldüğünü öğrendiğini ancak bunu kimseye anlatmadığı iddiasında bulundu.