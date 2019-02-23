Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı... İşte o video...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK’te Cumhurbaşkanı ile Özel yayına katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan terör videosu yayınlandı. Videoda terör örgütü YPG ve PKK’nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle ve terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınında 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programına katıldı.
Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan terör videosu yayınlandı.
Video'da YPG ve PKK’nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle ve terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.
İŞTE O VİDEO...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle