Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun: Kardeşliğimiz daim olsun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden ramazan ayıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan’ın manevi ikliminde GönlümüzBirSoframızBir Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerin kullandı.
Mübarek #Ramazan’ın manevi ikliminde #GönlümüzBirSoframızBir— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2019
Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun.
Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle