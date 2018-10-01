Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Endonezya mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." ifadesini kullandı
Oktay, Twitter hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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