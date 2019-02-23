Cumhurbaşkanı ile Özel' bu akşam 21.00'de CNN Türk ve Kanal D'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayacak. 'Cumhurbaşkanı ile Özel' bu akşam sat 21.00'de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecini, AK Parti'nin projelerini, dış politikadaki gelişmeleri, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi, ekonomide gelinen noktayı ve tüm merak edilenleri CNN Türk - Kanal D ortak yayınında değerlendirecek.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik sunacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı ile Özel bu akşam saat 21.00'de...
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