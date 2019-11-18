CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:



Ä°nsanÄ±n sesine kulak vermeyen devletler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar ve yÄ±kÄ±mlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliyor. BÃ¶lgemizde bu vahim hataya dÃ¼ÅŸen pek Ã§ok devlet ve yÃ¶netim var. TÃ¼rkiyeâ€™nin farkÄ± devlet ile millet arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸa sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sahip Ã§Ä±kmasÄ±dÄ±r. Bu sebeple yÄ±llardÄ±r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan ekonomik tuzaklara kadar pek Ã§ok tehditle yÃ¼zleÅŸmemize raÄŸmen dimdik ayakta kalmayÄ± ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¼rekli arttÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k.



Milletimizin kamu kurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ne kadar Ã§oÄŸaltÄ±r, Ã§eÅŸitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.



BugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nda vatandaÅŸÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar tesis edemeyen devletlerin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelere karÅŸÄ± Ã§ok daha korunmasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Ä°nsan merkezli olmayan her yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmaya mahkum olduÄŸunu unutmuyoruz. TÃ¼rkiye olarak son dÃ¶nemde kÃ¶klÃ¼ reformlarla geÃ§miÅŸte yapÄ±lan hatalarÄ± giderdik.

Kamu imkanlarÄ±nÄ± belirli gÃ¼Ã§ odaklarÄ±nÄ±n tekelinden Ã§Ä±karÄ±p milletimizin emrine verdikÃ§e iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlarla yolumuza devam etmeye baÅŸladÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de bu adÄ±mlarÄ± atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶nemli vizyonlarÄ±ndan bir tanesi de iÅŸte bu saÄŸlam altyapÄ± olacaktÄ±r.Â

YaptÄ±klarÄ± sorgulanmayan devlet yÃ¶netimi artÄ±k geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yerine hukuka, insan haklarÄ±na dayalÄ±, ÅŸeffaf ve gÃ¼venilir devlet yÃ¶netimi genel kabul haline gelmiÅŸtir.



GÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ refah dÃ¼zeyini yÃ¼kseltmiÅŸ bir Ã¼lke Ã§ok yÃ¼ksek standartlar ortaya koyabilir.Â Ä°nsan haklarÄ±nda en ileri gÃ¶zÃ¼ken bazÄ± Ã¼lkelerin nasÄ±l sÃ¼ratle despotlaÅŸabildiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz.Â 70 yÄ±llÄ±k Ã§ok partili demokrasi tecrÃ¼bemiz var. Hukuk kÃ¼lliyatÄ±mÄ±zda bireyi Ã¶nceleyen bir birikime sahibiz.

Ä°yi yÃ¶netim dediÄŸimizi meselenin Ã¶zÃ¼nde insana ve onun doÄŸuÅŸtan gelen haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermek vardÄ±r.



TÃ¼rkiye ÅŸu anda 4 milyon mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan bir Ã¼lkedir. AB bize ÅŸu ana kadar STKâ€™lar vasÄ±tasÄ±yla 3 milyar avro destek saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ler Ã§Ä±kÄ±p ne diyor biz bir numarayÄ±z diyor hayÄ±r siz bir numara deÄŸilsiniz. DÃ¼nyada az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere veya mÃ¼ltecilere en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi veren Ã¼lke TÃ¼rkiyeâ€™dir. Bunu OECD rakamlarÄ± da sÃ¶ylÃ¼yor, ben demiyorum.

Biz insanÄ± seviyoruz onun iÃ§in bir ayrÄ±ma girmeyiz. Bana dokunmayan yÄ±lan bin yaÅŸasÄ±n demiyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAÅž'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÃ–'ye kadar Ã¼lkemizi ve dÃ¼nyayÄ± tehdit eden ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ varsa hepsiyle mÃ¼cadele halindeyiz. TÃ¼rkiye, tÃ¼m bu Ã§abalarÄ±yla sadece kendi gÃ¼venliÄŸini ve huzurunu saÄŸlamakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda tÃ¼m uluslararasÄ± toplumun vicdan borcunu da Ã¶dÃ¼yor. Bizim bu konuda hamdolsun hep baÅŸÄ±mÄ±z dik alnÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k olmuÅŸtur.Â



BugÃ¼n inÅŸa ettikleri duvarlar gerisinde umarsÄ±zca Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarÄ±n sÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkleri baÅŸlarÄ±na indiÄŸinde diÄŸer insanlarÄ±n neler hissettiklerini Ã§ok iyi anlayacaklardÄ±r.



AynÄ± ÅŸekilde birileri petrol paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÃ§indeler. Bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze de bunu getirdiler, bizim derdimiz bu deÄŸil dedik; bizim Ã¶nceliÄŸimiz petrol deÄŸil insan, â€˜bu insanlarÄ± kurtarmakâ€™ dedik. Petrol veya siyasi Ã§Ä±kar iÃ§in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile kol kola girmekten Ã§ekinmeyen devletler varken bizim onurlu duruÅŸumuz sÃ¼rÃ¼yor.