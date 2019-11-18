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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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18.11.2019 - 12:23, Son GÃ¼ncelleme:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bizim önümüze de bunu getirdiler

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bizim önümüze de bunu getirdiler

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen 2. Ä°stanbul UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k KonferansÄ±'nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nda Suriye'deki geliÅŸmelerle ilgili dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klamalar yaparak "Birileri petrol paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÃ§inde. Bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol deÄŸil' dedik, bizim derdimiz insan...' dedik" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ä°nsanÄ±n sesine kulak vermeyen devletler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar ve yÄ±kÄ±mlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliyor. BÃ¶lgemizde bu vahim hataya dÃ¼ÅŸen pek Ã§ok devlet ve yÃ¶netim var. TÃ¼rkiyeâ€™nin farkÄ± devlet ile millet arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸa sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya sahip Ã§Ä±kmasÄ±dÄ±r. Bu sebeple yÄ±llardÄ±r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan ekonomik tuzaklara kadar pek Ã§ok tehditle yÃ¼zleÅŸmemize raÄŸmen dimdik ayakta kalmayÄ± ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ sÃ¼rekli arttÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k.

Milletimizin kamu kurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ne kadar Ã§oÄŸaltÄ±r, Ã§eÅŸitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

BugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nda vatandaÅŸÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar tesis edemeyen devletlerin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelere karÅŸÄ± Ã§ok daha korunmasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Ä°nsan merkezli olmayan her yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmaya mahkum olduÄŸunu unutmuyoruz. TÃ¼rkiye olarak son dÃ¶nemde kÃ¶klÃ¼ reformlarla geÃ§miÅŸte yapÄ±lan hatalarÄ± giderdik.

Kamu imkanlarÄ±nÄ± belirli gÃ¼Ã§ odaklarÄ±nÄ±n tekelinden Ã§Ä±karÄ±p milletimizin emrine verdikÃ§e iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlarla yolumuza devam etmeye baÅŸladÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de bu adÄ±mlarÄ± atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶nemli vizyonlarÄ±ndan bir tanesi de iÅŸte bu saÄŸlam altyapÄ± olacaktÄ±r.Â 

YaptÄ±klarÄ± sorgulanmayan devlet yÃ¶netimi artÄ±k geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yerine hukuka, insan haklarÄ±na dayalÄ±, ÅŸeffaf ve gÃ¼venilir devlet yÃ¶netimi genel kabul haline gelmiÅŸtir.

GÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ refah dÃ¼zeyini yÃ¼kseltmiÅŸ bir Ã¼lke Ã§ok yÃ¼ksek standartlar ortaya koyabilir.Â Ä°nsan haklarÄ±nda en ileri gÃ¶zÃ¼ken bazÄ± Ã¼lkelerin nasÄ±l sÃ¼ratle despotlaÅŸabildiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz.Â 70 yÄ±llÄ±k Ã§ok partili demokrasi tecrÃ¼bemiz var. Hukuk kÃ¼lliyatÄ±mÄ±zda bireyi Ã¶nceleyen bir birikime sahibiz.

Ä°yi yÃ¶netim dediÄŸimizi meselenin Ã¶zÃ¼nde insana ve onun doÄŸuÅŸtan gelen haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermek vardÄ±r.

TÃ¼rkiye ÅŸu anda 4 milyon mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan bir Ã¼lkedir. AB bize ÅŸu ana kadar STKâ€™lar vasÄ±tasÄ±yla 3 milyar avro destek saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ler Ã§Ä±kÄ±p ne diyor biz bir numarayÄ±z diyor hayÄ±r siz bir numara deÄŸilsiniz. DÃ¼nyada az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere veya mÃ¼ltecilere en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi veren Ã¼lke TÃ¼rkiyeâ€™dir. Bunu OECD rakamlarÄ± da sÃ¶ylÃ¼yor, ben demiyorum.

Biz insanÄ± seviyoruz onun iÃ§in bir ayrÄ±ma girmeyiz. Bana dokunmayan yÄ±lan bin yaÅŸasÄ±n demiyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAÅž'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÃ–'ye kadar Ã¼lkemizi ve dÃ¼nyayÄ± tehdit eden ne kadar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ varsa hepsiyle mÃ¼cadele halindeyiz. TÃ¼rkiye, tÃ¼m bu Ã§abalarÄ±yla sadece kendi gÃ¼venliÄŸini ve huzurunu saÄŸlamakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda tÃ¼m uluslararasÄ± toplumun vicdan borcunu da Ã¶dÃ¼yor. Bizim bu konuda hamdolsun hep baÅŸÄ±mÄ±z dik alnÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k olmuÅŸtur.Â

BugÃ¼n inÅŸa ettikleri duvarlar gerisinde umarsÄ±zca Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarÄ±n sÄ±rÃ§a kÃ¶ÅŸkleri baÅŸlarÄ±na indiÄŸinde diÄŸer insanlarÄ±n neler hissettiklerini Ã§ok iyi anlayacaklardÄ±r.

AynÄ± ÅŸekilde birileri petrol paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n iÃ§indeler. Bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze de bunu getirdiler, bizim derdimiz bu deÄŸil dedik; bizim Ã¶nceliÄŸimiz petrol deÄŸil insan, â€˜bu insanlarÄ± kurtarmakâ€™ dedik. Petrol veya siyasi Ã§Ä±kar iÃ§in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile kol kola girmekten Ã§ekinmeyen devletler varken bizim onurlu duruÅŸumuz sÃ¼rÃ¼yor.

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