Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Altını çizerek ifade etmek isterim' dedi ve bu mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti il teşkilat yemeğinde yaptığı açıklamada "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.
- FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.
- Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz.
- Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.
- Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.
- Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur.
- 17 yılı iktidar olmak üzere 18 senedir Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.
- Bugün Savunma Sanayimizin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz 2.5 milyar dolara ulaşmış durumda.
- Bize İHA'ları dost bildiklerimiz vermiyorlardı. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları artık biz üretiyoruz. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarıyla teröristleri kovalıyoruz.
- Yollarımız... Tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar bizimle oldu. Biz dertliyiz. Bizim bu millete olan aşkımız bizi yollara düşürdü.
- Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Siyasetçiye yetki, hizmet versin diye veriliyor.
- Siyasetçiye yetki ve para millete hizmet etsin diye veriliyor. Siz onu Kandil'e gönderirseniz, kusura bakmayın hukuk içinde sizi kapıya koyarız.
"Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."
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