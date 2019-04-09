İkili görüşmeden sonra önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Bolivya'nın da Ankara Büyükelçiliği kararı almış olması bizi memnun etti.
- Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim.
- Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz.
- Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ciddi sıçrama yaşamış durumda.
- Bu rakamların çok çok düşük olduğunu ve kendimize yeni bir hedef belirtmemiz gerek diye düşündük.
- Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak.
- Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz.
Morales'in açıklamalarından satır başları;
- Türkiye ile bu dostluğu kurduğumuz için çok memnunuz. Çok teşekkürler ederiz sayın Cumhurbaşkanı.
- Venezuela halkı devrimci bir halktır. Venezuela, halkının onurunu savunan bir ülke.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda ziyaretini bekliyoruz.
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