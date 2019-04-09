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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

İkili görüşmeden sonra önemli açıklamalar

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İkili görüşmeden sonra önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Morales ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bolivya'nın da Ankara Büyükelçiliği kararı almış olması bizi memnun etti.

- Kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim.

- Bu amaçla 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenleyeceğiz.

- Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ciddi sıçrama yaşamış durumda.

- Bu rakamların çok çok düşük olduğunu ve kendimize yeni bir hedef belirtmemiz gerek diye düşündük.

- Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak.

- Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz.

Morales'in açıklamalarından satır başları;

- Türkiye ile bu dostluğu kurduğumuz için çok memnunuz. Çok teşekkürler ederiz sayın Cumhurbaşkanı.

- Venezuela halkı devrimci bir halktır. Venezuela, halkının onurunu savunan bir ülke.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda ziyaretini bekliyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

İkili görüşmeden sonra önemli açıklamalar


Türkiyeye tarihi ziyaret
Türkiye'ye tarihi ziyaret
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