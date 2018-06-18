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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı mitinginde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirmişti. Erdoğan, "Yalova'da hukuksuz şekilde öğretmen çalıştırıp, cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor" demişti.

    PEKİ ERDOĞAN’IN MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ ELEŞTİRİ NELERDİ?

    Milletvekili olmadan önce fizik öğretmenliği yapan Muharrem İnce 1989 yılında bir dershaneye ortak oldu. Ancak iddialara göre İnce dershanede işe aldığı öğretmenleri sigortasız çalıştırdı. Dershane batınca da çalıştırdığı öğretmenlerin tazminatlarını da ödemedi.

    Sosyal sigortalar kurumu dershanede inceleme başlattı, ve müfettiş incelemesi sonucunda muharrem İnce’ye para cezası kesildi.

    Bu karara İnce itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.

    Muharrem İnce’nin sahibi olduğu dershanenin ortağı ise Özcan Özel’di.

    İddiaya göre İnce CHP’den milletvekili olduktan sonra dershane borçlarına karşılık Özcan Özel’i de adım adım siyasete soktu. Özel önce CHP Yalova il başkanı oldu. İnce, Özel’in oğlunu da kendisine danışman yaptı 24 haziran seçimlerinde ise Muharrem İnce‘nin ortağı Özcan Özel CHP’nin Yalova’dan birinci sırada milletvekili adayı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    ŞİİR KİTABI TARTIŞMA KONUSU OLDU

    Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerden biri de yazdığı “Tatanka” isimli şiir kitabı. Kitap sosyal medyada oldukça tartışıldı. nedeni ise İnce’nin şiirlerindeki erotik ifadeler.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    Muharrem İnce eleştirilere Gaziantep mitingden yanıt verdi. “Kitabımın arkasındayım” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde "Biz belki utanır diye Bay Muharrem’in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

     

     

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    Etiketler: dersane , Recep Tayyip Erdoğan , son dakika , haberler
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