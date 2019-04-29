Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kûtü'l-Amare mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kûtü'l-Amare zaferinin 103. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."
Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, #KutülAmare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/bkdjx1AgxM— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 Nisan 2019
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