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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik telefon görüşmesi

    ANKARA
    29.03.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonla görüştü.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birer telefon görüşmesi yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ve Kosova’ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye’nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gündem
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