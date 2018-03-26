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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.03.2018 - 23:11, Son Güncelleme:

Balkanlar'da yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı!

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Balkanlar'da yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı!

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, Kosova'da gözaltına alındığı duyuruldu. Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç’in gözaltına alınmasını protesto etti

Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelen Djuric, gözaltına alınarak başkent Priştine'deki bir karakola sevk edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yasa dışı yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafından gözaltına alınmasının ülkenin düzenini koruma, yetkiler ve yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirerek sakin kalınması çağrısında bulundu.

Balkanlarda yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı

Djuric'in gerekli savcılık ve mahkeme prosedürlerinden geçip emniyet tarafından iki ülke arasındaki sınır noktasına sevk edildiğini belirten Thaçi, "Bu olay, Kosova ile Sırbistan arasındaki iletişime, diyaloga, iyi komşuluk ilişkilerinin normalleşmesi çabalarına ve uzlaşmaya zarar vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMAYA KARŞI

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj ise sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dışı yollarla girişinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de varılan anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti.

Hoxhaj, "Bu gibi hareketler tehlikeli olup Kosova'nın istikrarsızlaştırılmasını hedefliyor. Kosova, topraklarında barışçıl durumun korunması için tüm önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Balkanlarda yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı

Öte yandan, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, sosyal medya paylaşımında, Kosova'nın hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini belirterek, "Biz Sırbistan'a gidip provokasyon yapmıyoruz. Onların da bizim toprak bütünlüğünün egemenliğine saygı göstermede dikkatli olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın, Sırbistan ile ilişkilerini normalleşmesi yönünde adanmış olduğunu, ancak bu iradenin karşılıklı olması gerektiğini vurgulayan Veseli, etnik ayırım gözetmeksizin tüm Kosovalı vatandaşlara sakin kalmaları ve provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

PROTESTO EDİLDİ

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç’in gözaltına alınmasını protesto etti.

Djuric'in emniyet yetkilileri tarafından götürüldüğü Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare sınır kapısından sınır dışı edildiği açıklandı.

Kosova Emniyetince Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Marko Djuric'in bu ülkeye ziyaretini engellemek amacıyla polis birliği görevlendirildiği açıklanmıştı.

Balkanlarda yüksek gerilim: Gözaltına alındı ortalık karıştı

Polis birliğinin, mevcut durum doğrultusunda hareket edeceği belirtilen açıklamada, sadece Kosovalı yetkililerden resmi izin alanların bu ülkeye ziyaret gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı.

Vulin ve Gjuric, daha önce Kosova ziyareti için izin talebinde bulunmuş, ancak Kosova Dışişleri Bakanlığı bu yönde izin vermemişti. 

 

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