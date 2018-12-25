Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıo açıklamalarından satırbaşları:



Bütçemizin verdiği imkanların en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz.



2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Cumhur ittifakı ruhunu Genel Kurul’da da yaşatan tüm vekillere şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum

2019 bütçe kanunu ile 2017 kesin hesap kanununun milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2002’de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43’üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86’sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal.

Şimdi bu oran yüzde 10’lar seviyesine geriledi.

Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık kaynağı eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım hizmetleri vermek için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık

Ağustos’taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik



‘BAY KEMAL’E MÜJDE VERMEMİZ LAZIM…’



Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. İşgücüne katılım oranımız yüzde 53.4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. İşsizlik rakamlarımızı tek haneli rakamlara düşürmeyi planladık ve başaracağız

İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bay Kemal’e müjde vermemiz lazım 170 milyar dolar rakamını göreceğiz

Bu Bay Kemal için müjde mi olur yoksa farklı bir şey mi olur bilemem. Cari açık azalıyor. 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor gelişmeler.



DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ OLMAKTAN 12’CİLİĞE YÜKSELECEĞİZ

Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın 13. Büyük ekonomisi olmaktan 12’ciliğe yükseleceğiz.

Satın alma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek ekonomi gücünü göstermesi bakımından önemlidir.



2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Eğitime ayırdığımız kaynağı bütçenin yüzde 17’sine denk gelen 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Altyapı yatırımları için 65.1 milyar lira…

Belediyelerimize ve il özel idarelerimize 93,6 milyar lira aktarıyoruz

Tarım sektörü için 26.5 milyar lira. Ana muhalefetin sözcüsü çıkmış konuşuyor, esnaf kepenklerini kapattı diyor, çiftçi tarlalarını satıyor diyor. Burada rakamları açıklıyorum. Bunlar resmi bütçeden. Sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun.

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı.



İş bilen adamlarınıza sorun da sözcüleri de bu işten anlar havalarda dolaşıyor bu yıl içinde be kadar esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar da kapandı. 6’da bir kapanan…

Bu rakamları TİM ile DEİK toplantısında bunları açık açık anlattım. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. BES’teki katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı. 87 milyar lirayı buldu birikmiş fon…

2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4.1 milyar lira daha ayırdık.

Sosyal yardım projeleri 62.1 milyar lira kaynak tahsis ettik. Gıdadan giyime, ilaçtan eğitime kadar pek çok alanda KDV indirimleri yapmıştık daha önce. Asgari ücretli olup da 3 çocuğu olanların aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirmiştik.

Genç girişimcileri desteklemek için yıllık 75 bin TL’ye kadar vergi muafiyeti getirmiştik.

Geçtiğimiz yıl döviz kurunda yaşanana dalgalanmanın vatandaşların üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir.

Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020’de ilk defa ile alınacak işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerni devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz.

2019 YILINI ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ



Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. 2019 yılını Şanlıurfa Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz

Gaziantep de bu işim içinde olacak, Mardin de aynı şekilde, Adıyaman da…. 5 ilimizi bu işin içerisine almak suretiyle bölgeyi göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız

2018’i de Truva yılı ilan etmiştik. Bölgede turizme yüzde 60 bir canlılık getirmiştik.



İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa’ya gidip açılışını bizzat yapacağız. Şimdiden Şanlıurfalı arkadaşlarım çalışmalarına hazırlasınlar



ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ

Yılbaşından itibaren Bay Kemal’in özellikle dinlemesi lazım, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda da yüzde 10 ‘luk bir indirime gidiyoruz

SGK TEŞVİKİ DEVAM EDECEK



İş dünyamıza da istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz. Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyro9ıuz. 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018’de 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 12 ay devam ettireceğiz.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Asgari ücret tespit komisyonu 2019 için net olarak açıklandı; 2 bin 20 TL… Nasıl buldunuz?

İşveren, işçi, bütün sendikalar adeta ittifakla kararı aldılar

Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebiliyor. Yüzde 26’nın üzerinde bir artışla, bunu Bay Kemal’in iyi dinlemesi lazım ama anlamaz, 417 TL net arttığını gösteriyor.

Bütçe görüşmeleri aynı zamanda bir turnusol kağıdıdır. Meclis’teki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Edep, adaptan yoksun kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz



‘MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZA YAPILAN HAKARETLER YENİLİR YUTULUR DEĞİLDİR’

Oradaki kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir, yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor.

Gerek vekillerimiz, gerek teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. Milletimiz de bunlara 31 Mart’ta demokratik dersi sandıklarda versin



YARGIDA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ… ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA…

Bunlar yeri gelir terör örgütü ile el ele kol kola yürürler, onların diliyle konuşurlar, onların ağzıyla bu vatana, millete saldırırlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevine gider ziyaret eder. Eline geçen her fırsatı bölücü yandaşlarını aklamak için kullanana ana muhalefet partisi milletimizin önündeki en büyük engelidir. Bunlar kabinemizin milli savunma bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gereken dersi yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza.

‘ŞU ANDA AÇIKLAMIYORUM AMA…’



Ana muhalefet ve bölücü terör örgütünün uzantısı bütçe görüşmelerinde kötü bir sınav vermiştir. Asıl karın ağrılarının farkındayız. Bu yüzden onların hakaretlerini dikkate almıyoruz. Terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da önemli müjdeler verebiliriz

Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP vekilleri rahatsızlık duyuyor. CHP sözcüleri neden bölücü terör örgütünün uzantıları ile neden aynı dili kullanıyor?



‘BOL HAKARET, HAMASET, YALAN, İFTİRA VAR’

Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü terör örgütünün uzantıları ile teşviki mesai yaparak onlara benzemeye başladılar. Bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira var. Sokak çetelerine övgü var. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine kendinden, kendi egosundan bahsediyor. Diğeri Gezi olaylarının tetikçisini aklamak için kullanıyor.

BU CHP ÖRGÜTÜN YANINDA YER ALIYOR



Kurban eti dağıtılırken şehit edilen Yasin Börü’den hiç bahsetmeyen bu şahıs, yargımızın verdiği kararları eleştirerek safını da ortaya koyuyor. Siz değil misiniz çocuk katilleri? Kadınların katilleri, yaşlı nice insanların katilleri?

Bu CHP bu örgütün yanında yer alıyor. Bu CHP desteklenen parlamentodaki temsilcileirnin yanında yer alıyor. Kime ne anlatıyorsunuz

CHP’lilerine bu eşbaşkana karşı son günlerde artan muhabbetlerinin kaynağı düşündürücüdür. Bu tablo bizim için sürpriz değildir. CHP’nin son dönemdeki sicilini çok iyi biliyoruz. Ağaç bahanesiyle esnafın dükkanını yağmalayan, polise kurşun sıkan, İstiklal Caddesi’nin, Başbakanlık ofisimize kadar nasıl buralara saldırdıklarını, bombaladıklarını, bira şişeleriyle camide nasıl bulunduklarını iyi biliyoruz. Bunların organizasyonunun içinde Bay Kemal’in nasıl rol oynadığını da gayet i,yi biliyoruz.



CHP’YE FETÖ TEPKİSİ

Aynı CHP’nin 17-25 Aralık’ta FETÖ’cü alçakların servis ettiği montaj kasetlerini nasıl Meclis kürsüsünde yayınladığını da iyi biliyoruz

15 Temmuz’da tankların arasından danışıklı dövüşle geçip Bakırköy Belediyesi’nden kahvesini yudumlayarak izlediğini de gayet iyi biliyoruz. Beyefendiye haber verilmemiş, ona da haber verilmemiş. Biz TV’lerde bunu duyurduk, milyonlar meydanlara döküldü. Beyefendiye öçel davetiye çıkaracakmışız. 7 Ağustos’taki tüm bunlara rağmen kendisini davet ettim. Cumayı cumartesiye bağlayan akşam beyefendinin oradan katılacaklarına dair haber geldi. Geldi hayatında görmediği katılımı gördü. O süreç de fazla uzun sürmedi. Birkaç gün sonra tekrar saldırmaya başladı.



EKRAN EKRAN GEZEREK MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI



Bunların ruhunda birlik beraberlik yok. Bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP’nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl cici çocuk, çiçek çocuk muamelesi yaptığını ekran ekran gezerek YPG’yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi biliyoruz.

Kendini milletinin üzerinde görenin sonu CHP gibi olur. 16 yılda girdiğimiz 14 seçimden de zaferle çıkmayı başardık. Her kim ki AK Parti’nin varlık nedeni olan ilkelerden sapmışsa milletin gönlünden de AK Parti saflarından da uzaklaşmış olur. Milletin gönlünden düşen bizim de gözümüzden düşmüş olur.

Her seçimde milletimiz için en doğru adayla çıkma gayretindeyiz. Şu ana kadar 74 belediye başkan adayının ismini ilan ettik. Hedefimiz Ocak ayının ortasına kadar bu süreci büyük oranda tamamlayıp mahalli seçimler manifestomuzu paylaşmaktır.

Kalan adaylarımızı açıkladığımız andan itibaren teşkilatlarımızdan geceli gündüzlü bir çalışma bekliyorum

Bir AK Partili gibi davranmaktır tek yapmanız gereken..

31 Mart yerel yönetimlerde tekrar tek başımıza iktidarımızı ilan etmeye var mıyız?