Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.03.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Niyetiniz anladık kininizi canlı olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rüyası rüyamız davası davamız sevdası sevdamız Çanakkale. Kahramanlıkların diyarı Çanakkale. İstiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Çanakkale istiklalimizin kalesi. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale.

18 Mart şehitlerimizi 1. Dünya savaşında pek çok cephede verdiğimiz şehitlerimizi İstiklal harbi şehitlerimizi terörle mücadele şehitlerimizi 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale’de verilen mücadeleyi, anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz.

Çanakkale savaşını savaşlardan savaş sanan birisinin bu ülkeyle ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi hazmedemeyen istiklal harbimizin kodlarını da çözemez.

Ömrünün son döneminde istiklal marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı diye soran bir dostuna Mehmet Akif Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın diye cevap vermiştir.

Biz de diyoruz ki Allah bu milleti bir daha Çanakkale’deki gibi biri imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum olursa Çanakkale’nin denizi de topraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra aşkın zaman rağmen halen sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak devam ediyorlar.

Kıbrıs’ta doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak sınıyorlar. Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Niyetiniz anladık kininizi canlı olduğunu anladık.

Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları aldığımız nefesi bize çok gördüğünüz anladık.

Bu bireysel bir olay değildir örgütlüdür. Biz buradayız biz Çanakkale’deyiz. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi kimileri tabutla döndü. Siz de gelirseniz dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın.

Bu iş silah üzerine boya ile yazı yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanla yazdık. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık. İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.

Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var.

Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa.

Başta Gazi, Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarına, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Diyorum ki kardeşliğimize gölge düşürmeyelim.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da korkutan yangın! Patlamalar da oluyor, ekipler sevk edildi

'Bütün belediye başkan adaylarıma söylüyorum'

"Çanakkale'de Truva'nın da intikamı alındı"... Mustafa Kemal'in gözyaşları...

Eşini öldürdüğü araçta saatlerce dolaştırıp cesetle polise teslim oldu