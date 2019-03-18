Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rüyası rüyamız davası davamız sevdası sevdamız Çanakkale. Kahramanlıkların diyarı Çanakkale. İstiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Çanakkale istiklalimizin kalesi. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale.

18 Mart şehitlerimizi 1. Dünya savaşında pek çok cephede verdiğimiz şehitlerimizi İstiklal harbi şehitlerimizi terörle mücadele şehitlerimizi 15 temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale’de verilen mücadeleyi, anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz.

Çanakkale savaşını savaşlardan savaş sanan birisinin bu ülkeyle ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi hazmedemeyen istiklal harbimizin kodlarını da çözemez.

Ömrünün son döneminde istiklal marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı diye soran bir dostuna Mehmet Akif Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın diye cevap vermiştir.

Biz de diyoruz ki Allah bu milleti bir daha Çanakkale’deki gibi biri imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum olursa Çanakkale’nin denizi de topraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz.

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra aşkın zaman rağmen halen sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak devam ediyorlar.

Kıbrıs’ta doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak sınıyorlar. Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Niyetiniz anladık kininizi canlı olduğunu anladık.

Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları aldığımız nefesi bize çok gördüğünüz anladık.

Bu bireysel bir olay değildir örgütlüdür. Biz buradayız biz Çanakkale’deyiz. İstanbul’u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi kimileri tabutla döndü. Siz de gelirseniz dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın.

Bu iş silah üzerine boya ile yazı yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanla yazdık. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık. İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.

Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var.



Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa.

Başta Gazi, Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarına, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Diyorum ki kardeşliğimize gölge düşürmeyelim.