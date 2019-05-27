Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında “27 Mayıs 1960 tarihi Milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59.yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
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