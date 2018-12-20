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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatımızı verdik, bugün yarın bitirin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatımızı verdik, bugün yarın bitirin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye – İran İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum. Bugün gerek sayın Vaizi'ye gerekse sayın Albayrak'a talimatımızı verdik. Ve Ruhsar hanımla birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik. Artık bunu bugün yarın bitirin dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hedefimiz İran ile ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkarmatır. İkili ticari hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Maalesef bu şu anki rakamlar hedeflediğimiz seviyenin oldukça altında kaldı. 

Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşması konusunda dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.

Korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum.

Bugün gerek sayın Vaizi'ye gerekse sayın Albayrak'a talimatımızı verdik. Ve Ruhsar hanımla birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik. Artık bunu bugün yarın bitirin dedik. Bunu artık haftalara yayarsak bu iş çok ağır gidiyor demektir. Bu işi hızlandırmamız lazım. Ve bu konuda bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum.

ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlardır. ABD'nin yaptırım kararının bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her platformda açıkça ifade ediyorum.

Tek taraflı atılan bu adımın uluslararası işbirliğine ve güven ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza söylüyoruz. İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil.

Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin İran ile ticari ilişkilerimizi sonlandıracağını düşünmemesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum.

Yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Her şeye rağmen bu sorunların çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma konusunda mutabık kaldık.

Çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve fırsata çevireceğimize inancım tamdır.

Bugüne kadar 77 Türk firması özellikle söylüyorum… 77 Türk firması tarafından yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Yaptırımlara uymayacaklarını açıklanan bir çok ülkenin şirketleri İran’dan çekilirken Türk firmaları faaliyetlere devam ediyorlar. Firmalarımızın bu yaklaşımlarıyla yatırımların koruması yanında yeni yatırımlar konusunda teşvik edilmeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Tüm İranlı yetkililerden müteşebbislerimize teşvik edici kolaylıkları sağlamalarını özellikle istirham ediyorum.

İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için üzerimize düşenlere hazırız. Bu yolda siz iş dünyamızın da bizimle beraber yürümesini istiyoruz. Sizlerden iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla mücadele edecek projelerle işbirliğini geliştirmenizi bekliyoruz.

Bir kez daha aziz kardeşim sayın Ruhani ve beraberindeki heyete ülkemize hoşgeldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatımızı verdik, bugün yarın bitirin...




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