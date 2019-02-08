Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ilk mitingini, Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümünde Sivas’ta gerçekleştirmek üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için eğri minaresiyle dikkat çeken tarihi Ulu Camii’ne geçti. Erdoğan’ın cuma namazının ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etmesi, sonra da seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştirmesi bekleniyor.
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