Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden birilerinin uykuları kaçıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Kendilerini coşkuyla bağrına basan Ordululara teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ordu'ya en son 16 Nisan halk oylamasından üç gün önce gelmiş, o gün Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran kardeşlerimden bir söz almıştım. Sizlerden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyerek, ülkemizin önünde yeni bir yol açmanızı istemiştim. Sizlerden milletvekili borsalarının kurulduğu, manşetlerin siyasete yön verdiği o utanç günlerini tamamen rafa kaldıracak yeni sisteme sahip çıkmanızı talep etmiştik. Türkiye'de vesayet heveslerini kursaklarda bırakacak, istikrarsızlığı, kaosu, belirsizliği topyekun bitirecek o kritik oylamada, Ordulu kardeşlerimizin desteğine müracaat etmiştik.

Hep olduğu gibi 16 Nisan'da Ordu bizi yalnız bırakmadı. Ordu bir kez daha kadirşinaslığını gösterdi. Ordu yüzde 62 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla 16 Nisan'da bir kez daha demokrasinin, milli iradenin şehri olduğunu ispat etti. Ordulu kardeşlerim sadece bununla da kalmadı, 4 ilçesinde yüzde 80'in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye genelinde ilk 100'e girdi. Desteklerinden, ahde vefalarından, dayanışmalarından dolayı Ordulu kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle Türkiye'de ilk 100'e giren Çaybaşı, Korgan, Çatalpınar ve Kumru ilçelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

"Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli, en kritik iki seçimine sahne olacak." diyen Erdoğan, martta mahalli idareler seçimlerinin, kasımda milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağına işaret etti.

3740 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3740 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"2019'UN ŞİMDİDEN BİRİLERİNİN UYKUSUNU KAÇIRDIĞINI GÖRÜYORUZ"

AK Parti teşkilatlarının tempolarını artırarak şimdiden 2019 seçimlerine hazırlanacağına inandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını görebiliyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefet partisinin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Bakıyorsunuz, 'Biz seçimleri boykot edelim.' hatta hatta 'Afrin'e niye giriyoruz?' diyorlar. Milletimiz istikbali adına kritik kararların arifesindeyken anamuhalefetin vekilleri hileyle yatıp hileyle kalkıyorlar. Allah aşkına böyle müflis, böyle ucuz bir siyaset tarzı olur mu?"

"ANAMUHALEFET PARTİSİNİN GÖREVİ SANDIĞA PUSU KURMAK MIDIR?"

"Türkiye'de anamuhalefet partisinin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye gibi demokrasisi güçlü, seçim sistemi şeffaf bir ülkeye hem de bu ülkenin anamuhalefet partisi tarafından böyle bir iftira atması yakışır mı? Sandık namustur anlayışıyla hareket eden, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse iradesine sahip çıkmak için tanklara, uçaklara, ölüm kusan namlulara meydan okuyan bu aziz millete böyle bir itham yapılır mı? Hadi Allah'tan korkmuyorsunuz, yarın kapısını oy için çalacağınız milletten de mi utanmıyorsunuz? Yaptığınız bu tartışmaların 81 milyona hakaret olduğunu, bu milletin aklını, iradesini, irfanını hafife almak olduğunu sizler bilmiyor musunuz? Atalarımız ne güzel söylemiş: 'Eğri ağacın, doğru gölgesi olmaz.' Bizim anamuhalefet partisinden de maalesef bu ülkenin hayrına, milletimizin faydasına hiçbir şey sadır olmadı. Şimdiye kadar onlarca seçime girdiler, hepsinde yenildiler ama bir türlü akıllarını başlarına toplamadılar.

Milletimizin bunlara vermek istediği dersi hiçbir zaman kavramadılar. Bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık?' sorusunu kendilerine sorma eylem ve cesaretini göstermediler. Bunu yapmak yerine bir ara bunlar 'Stockholm sendromu' gibi ifadelerle kendi hezimetlerinden dolayı milletimizi suçlamaya kalkıştılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur İttifakı'nın milletimizin nezdinde sahiplenildiğini gördükçe kendi itibarsızlıklarını örtmek için sandığı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Anamuhalefet partisi de maalesef bu bencil tavırlarıyla demokrasimize ve milli iradeye murdar muamelesi yapıyor. Bunun adı asla siyaset değildir. Muhalefet yapmak hiç değildir. Ülkemizde vesayet ve darbe dönemleri dışında siyaset hiçir zaman bu şekilde ayağa düşürülmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin, tek parti döneminde senelerce Türk demokrasisine açık oy-gizli tasnif utancını yaşattığını kaydederek "Düşünebiliyor musunuz, bu ülkede yıllarca millet oylarını CHP'lilerden oluşan sandık kurulu önünde ve jandarma nezaretinde açık olarak kullanmaya zorlanmış, sayımlar da kapalı kapılar artında gerçekleşmiştir. Gençler bunları biliyor musunuz, bunlardan haberiniz var mı? Bunlar çok önemli. Bunlar oylamayı açık yaptırdılar, sayımını gizli. Niye CHP'ye oradan ciddi olarak oy kaydıracaklar." diye konuştu.

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