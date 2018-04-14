Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Osmanpaşa Türküsü'nü söyledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Osmanpaşa Türküsü'nü söyledi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    14.04.2018 - 19:50 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih İlçe Kongresine katılmadan önce kendisini karşılayan minik müzisyenlerle Osmanpaşa Türküsünü söyledi.

    Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası tarafından karşılanan Erdoğan, “Hadi Tuna’yı bir çalın diyerek” genç müzisyenlerden Osmanpaşa Türküsünü çalmalarını istedi.

    Türküye bir süre eşlik eden Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.  

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre konuşmasında da kendisine yapılan bu sürprizden söz etti.  

    Erdoğan, “Maşallah Fatih Belediyemizin güzel bir senfoni orkestrası var. Tuna nehrini söylüyorlar. Evet, Tuna nehre akacak inşallah. Ama buna hazır olmamız lazım. Buna hazır mıyız? Mesele o. Bu çoşkuyu, bu heyacı 2019’a taşımamız lazım” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Osmanpaşa Türküsü'nü söyledi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih İlçe Kongresine katılmadan önce kendisini karşılayan minik müzisyenlerle Osmanpaşa Türküsünü söyledi. Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Senfoni Orkestrası tarafından karşılanan Erdoğan, “Hadi Tuna’yı bir çalın diyerek” genç müzisyenlerden Osmanpaşa Türküsünü çalmalarını istedi. Türküye bir süre eşlik eden Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre konuşmasında da kendisine yapılan bu sürprizden söz etti. Erdoğan, “Maşallah Fatih Belediyemizin güzel bir senfoni orkestrası var. Tuna nehrini söylüyorlar. Evet, Tuna nehre akacak inşallah. Ama buna hazır olmamız lazım. Buna hazır mıyız? Mesele o. Bu çoşkuyu, bu heyacı 2019’a taşımamız lazım”dedi. Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    daha fazla video için
    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri