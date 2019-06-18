Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: O dosya bizim için kapanmıştır.

Konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

- Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerini yük olamayacak. Ancak karşılarında da pısırık özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar.

- Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?

- Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de deniz kuvvetlerimizle oralarda arama yapıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız.

- Macron geçen açıklama yapıyor. Sen kimsin ki bize çekil diyorsun?

- NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin s-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. Nükleer enerjiden yararlanmamızdan bile rahatsızlık duyuluyor.

- Bu milleti hafife alanlar bir mektupla hizaya getirebileceğini zannedenler er ya da geç anlayacaklardır.

- S-400 konusunda sayın Putin ile yaptığımız görüşme ile buradan bizim geri adım atmamız mümkün değildir. S-400 işi bizim için bitmiştir. O dosya bizim için kapanmıştır.

- Biz ekonomide, ticarette dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi Savunma Sanayiinde de dışa bağımlı olmak istemiyoruz.

- Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmayacağız.

- İstanbul Havalimanı'nı 5 senede bitirdik. Türkiye Sosyal Belediyecilik anlayışı ile bizim dönemimizde tanıştı.

- İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.

23 HAZİRAN SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor." diyerek, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Devletimizin Valisine hakaret etti. Valimiz seçim olması nedeniyle daha dava açmış değil, seçim sonrası bu dava açılacak.

"PROGRAM ÖNCESİ MODERATÖRLE NEREDE, NASIL BULUŞTULAR GÖRECEKSİNİZ"

"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyen Erdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

- İşi bilene vermezsek faturayı ağır öderiz.

- CHP'nin ne zaman başı sıkışsa kutuplaşma, kardeşi kardeşe kırdırma politikası devreye girmiştir.

- 40 yılı aşan siyasi hayatımızda siyaseti sadece milletimiz ve memleketimiz için yaptık. Millete hizmet dışında başka bir gayamiz yok.