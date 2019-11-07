Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi konuştu

Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğine yönelik adımların ilerletilmesine ilişkin konuları değerlendireceğiz.

Macaristan ile yakın işbirliğimiz var. İlişkilerimizin geliştirilmesi konusu üzerinde duracağız.

Barış pınarı Harekatı ülkemizin gerçek dostlarını görme fırsatı vermiştir. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla yad edeceğiz.

Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız.

Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir.

Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.



‘UEFA’NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ’

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler hatta disiplin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bu selamla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur.

Türkiye’nin sporcuları söz konusu olunca durum değişiyor.

SORU CEVAP

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Muhalefette ben başından itibaren ben Sayın Bahçeli’nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.

ABD seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim. Bu konularla ilgili çok geniş kapsamlı bir değerlendirme fırsatı yapma fırsatı bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Ve telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim.

BU SABAH SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN 11 ŞEHİT VAR

Bush ve Obama ile birçok görüşmelerimiz oldu. Hamdolsun tecrübemiz fena değil.

Şu andaki yaptığımız ziyaret de çok çok farklı bir dönemde yapılıyor.

Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu bir dönemde. Burada ABD’nin etkinliği var mı var. ABD buraya ne yazık ki 33 bin tır silah araç gereç gönderdi.

Bunu yüz yüze yapmak farklı telefonla yapmak farklı bir şey. Bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmanın çok daha faydalı olacağı konusunda mutabık kaldık.

PKK/YPG’nin çekilmesi konusunda bize söz vereneler şu a bunu gerçekleştirmiş değil. 150 saat geçti teröristler çıkmış değil.

Şu an halen teröristler Suriye Milli Ordusu’na(SMO) saldırıyor. SMO’da aynı şekilde misliyle onlara cevap veriyor. Bu sabah SMO’dan 11 şehit var. Tabi karşı tarafta bundan çok daha fazlası öldürüldü.

Sayın Akşener’in bu talebini doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız. Biz bu görüşmeleri asla kesemeyiz.

Şahsımla olmasa bile. Burada ABD dışı bazı ülkeleri konuşuyorum orada ne dediği anlamanız lazım bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndererek onlarla bile bu görüşmelerimizi yapmak durumundayız.

BAĞDADİ’NİN EŞİNİN YAKALANMASI

Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Bağdadi'nin yakın çevresi ülkemizi hedef aldı. Bunlar ülkemize gelmenin gayreti içinde. En son Azez’de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı.

Biz bu yakaladıklarımızı kendi geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Ve bu merkezlerde duracaklar. Adalet bakanlığımız ne karar verecek bunu göreceğiz.

Bir eşinin aynı şekilde 1- 1,5 yıldır elimizdeydi. Olay daha da genişledi gelişti. Şimdi sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bakıyorsunuz bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Açıklamayı doğru bulmuyorum her şey net hale gelsin bunların açıklamasını inşallah yapacağız.

Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor. Sorgulamayı derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim.

KIIÇDAROĞLUNUN ELEŞTİRİLERİ

Bay Kemal'in bugüne kadar doğru bir şey söylediğine şahit oldunuz mu? Hayatı adeta yalan üzerine. Hapishanelerimizde 1149 DEAŞ’lı terörist var. Onlar bunu kabul edemez. Niye? Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Dünyada DEAŞ ile mücadeleyi bu kadar kararlı veren bir ikinci ülke daha yoktur.

RUSYA İLE DEVRİYELER DEVAM EDECEK Mİ?

Mutabakat diyoruz değil mi biz bunu gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz bu mutabakattan geri adım atmayız.

Dün gece sayın Trump ile görüştük. Bu aralar Sayın Putin ile de durum değerlendirmesi için görüşeceğim.

ABD seyahatinde aldığımız mesafeyi Sayın Trump ile değerlendirme fırsatı bulacağız.