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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.

Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'ndaki askerlerle bayramlaştı
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SÜLEYMAN SOYLU ŞIRNAK’TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Mehmetçik ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Tatar Mahallesi'ndeki Hacı Yunus Camisi'ne geldi.     

Burada bayram namazını kılan Soylu, camide vatandaşlarla bayramlaştı.     

Yapımı süren cami inşaatında incelemelerde bulunan Soylu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı, sorunlarını dinledi.     

Beraberindekilerle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Bakan Akar konuşmasının ardından Erdoğan’ı aradı
Bakan Akar konuşmasının ardından Erdoğan’ı aradı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SİZLERE SELAMLARI VAR’

Allah'tan hep birlikte huzur içinde nice bayramlara ulaştırmasını dileyen Soylu, "Şimdi biraz sonra inşallah yüksek zirvelerde kurbanımızı keseceğiz, arkadaşlarımızla birlikte sizler gibi bayramlaşacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. Bu ülkemizin huzur ve sükuneti için ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması için canını siper eden ve şahadete yürümeyi asli görev sayan siz Mehmetçiklere selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.     

Soylu, Mehmetçiklere şöyle seslendi:     

"Siz buradasınız, aileniz sizden uzakta. Bu yaptığınız görev zannetmeyi ki dağların ve tepelerin arasında yapılan bir görevdir. Bilesiniz ki 81 milyon vatandaşımızın sizinle olan duası vardır. Şu anda hac vazifesini yerine getiren sizlerin herhangi bir halinize zarar gelmemesi için duaları var. Sadece memleketimizin değil oradaki Müslümanların duası var. Ortaya koyduğunuz kararlılık, terörle mücadele ve cesaret Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmiştir. Ülkemizin şehirlerine huzur getirmiştir. Allah sizden razı olsun, var etsin, muhafaza etsin. Hükümetteki bütün kabine üyelerimizin Meclisteki arkadaşlarımızın her birinin sizlere selamları var. Allah ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Allah gücünüzü kavi eylesin, Allah sizleri muhafaza eylesin." 

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