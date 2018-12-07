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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris TİFTİKCİ-Can EROK / DHA
07.12.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Turgut'un cenaze namazına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Turgut'un cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan komşusu ve aile dostu olan Kadir Turgut'un cenaze namazına katıldı. 91 yaşında hayatını kaybeden Kadir Turgut için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve yakınları katıldı.

Turgut için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından tabutun başında cemaate hitap etti. Turgut'un bir süredir rahatsızlığının bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim tabii gerçekten hem bir dava arkadaşım oldu, hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı filan dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoymadı. Böyle bir durumumuz onunla söz konusu oldu. Tabii Rabbim inşallah cennetinde bizi birlikte haşreylesin. Rabbim inşallah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim taksiratımızı hasenata tebdil eylesin. Gerek ailesine gerekse tüm yakınlarına ben de başsağlığı diliyorum. Görünen o, ne lahza ileri ne bir lahza geri gitmiyor. Kimse ben şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, makam sahibiyim, şöyle param pulum var diye herhangi bir güce sığınmasın. Böyle bir havanın içine de girmesin. Zira o an geldi mi emanet sahibi mutlak olan Rabbimize teslim ediliyor. Ondan sonra da işte biraz sonra defnedeceğimiz yer belli. Oraya gidiyor. Burada da az önce Hocaefendinin ifade ettiği gibi 'Er kişi niyetine' deniyor. Ne cumhurbaşkanı niyetine ne trilyarder niyetine denmiyor. Dolayısıyla bunların hiçbirinin bize faydası yok. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakabilirsek ne mutlu bizlere. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakamazsak vay halimize. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Kardeşliğimiz çok çok önemli. Hele hele bu dönemlerde, 7 düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde, yine sevgili Peygamberimizin de ifadesiyle en büyük vaaz burada, nasihat burada. Eğer buraya bakıp nasihati alabiliyorsak ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize."

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Turgut'un tabutuna omuz verdi. Turgut'un naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Turgutun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Turgutun cenaze namazına katıldı


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