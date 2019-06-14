Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
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