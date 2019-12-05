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Gündem
AA
05.12.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.55'te yurda dönmek üzere resmi temaslar için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra Stansted Havalimanı'ndan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'dan ayrıldı.

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