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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.12.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında, engelli sporcular, sanatçılar, sanatkarlar ve ailelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde engellilerin müzik dinletisini, dans gösterisini ve Hacivat-Karagöz temsilini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çekindi. 2018 Edison Ödülleri’nin 'Sağlık' ve 'İyi Yaşam' kategorisinde 'Altın ödül'e layık görülen 'Akıllı baston' teknolojisinin yaratıcılarından olan Kürşat Ceylan da kabulde hazır bulundu. Ceylan, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

'HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Kabulün ardından heyet adına bedensel engelli Murat Akkoyunluoğlu, açıklamada bulundu. Akkoyunluoğlu, "Cumhurbaşkanımız bizi çok güzel ağırladı. Çok memnun olduk. Buraya gelmekten çok onur duyduk. Cumhurbaşkanımıza ve Edirne Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal hanımefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri unutmadıkları için, hepsinden Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman devletimizin, askerimizin, polisimizin yanındayız. Her zaman ne isterlerse biz engelliler olarak onların yanındayız. Allah hepsinden bin bir kere razı olsun" dedi.

 

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