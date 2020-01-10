MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gülseli KENARLI Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Azize Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından Erdoğan tabuta omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,  AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan'ın daha sonra Camlıca kulesinde incelemede bulunması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle