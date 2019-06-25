Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm fertleri için tüm imkânları seferber edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bu ülkenin tüm fertlerini daha iyi bir hayata kavuşturmak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm imkânları seferber edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete aşığız.
Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bu ülkenin tüm fertlerini daha iyi bir hayata kavuşturmak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm imkânları seferber edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 25 Haziran 2019
Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete aşığız. pic.twitter.com/XTiFrWEs1J
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