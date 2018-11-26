Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye adayını daha açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak AK Parti grup toplantısında 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise yarın açıklanmayacağı öğrenilirken İstanbul ve Ankara ilçe belediye başkan adaylarının duyurulacağı belirtildi.
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