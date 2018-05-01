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    Cumhurbaşkanı adayı seçim bürosu açacak

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    01.05.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı adayları başta olmak üzere adayların ve siyasi partilerin propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili kurallara ilişkin kararını yayımladı.

    BÜROLAR 23.00’E KADAR AÇIK: Cumhurbaşkanı adayları seçim bürosu açabilecekler. Seçim büroları saat 23.00’e kadar açık kalacak. Çadır, karavan, seyyar veya sabit baraka, TIR dorsesi, sabit otobüs ve kamyon kasası gibi yerler ile işyerleri seçim bürosu olarak kullanılamayacak. Görevdeki Cumhurbaşkanı, adaylığı halinde, seçim çalışmaları ve konuşmalarında Seçim Kanunu hükümleriyle bağlı olacak.

    SEÇİM PROPAGANDASI 13 MAYIS’TA BAŞLAYACAK: Seçim propagandasının başlangıç tarihi aday listelerinin kesinleşme tarihi olan 13 Mayıs olarak belirlendi.

    YETKİLİ ELİYLE PROPAGANDA: Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili adayın kullanacağı tüm yetkiler, aday tarafından bizzat kullanılabileceği gibi yazılı olarak yetkilendireceği ve YSK veya yetkili il ya da ilçe seçim kurullarına bildireceği kişiler eliyle kullanılabilecek.

    MEMURLAR KATILAMAYACAK: Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, yurtiçinde seçim propagandası gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Seçim gezilerinde karşılama-uğurlama töreni olmayacak. Resmi ziyafet verilemeyecek. Seçim gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

    YSK’DAN DİPLOMA AYARI: Partilerce YSK’ya milletvekili aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği olmadığına dair belgelerin ‘e-Devlet’ kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınmış barkodlu olanların da kabul edileceği kaydedildi. YSK, 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği istemişti. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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