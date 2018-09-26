Cumhur İttifakı'na yerelde de devam
AK Parti ve MHP, “Cumhur İttifakı’nın ve ruhunun yerel seçimlerde de devam etmesi” yönünde prensipte anlaşmaya vardı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimde yapılacak ittifakı görüşmek üzere dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ve Almanya ziyaretleri sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle hem ittifak hem de af konusunda görüşme yapması bekleniyor.
MHP ile ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyleyen Özhaseki, “Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra ikili heyetler halinde görüşmelere devam edilecek” dedi. Durmaz ise “Olumlu, son derece yapıcı ve dostane bir görüşme oldu. Prensip olarak Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi konusunda mutabıkız. Bugün itibari ile hiçbir belediyeyi, şehri masaya yatırmadık. Herhangi bir detaya girmedik” diye konuştu.
İSTANBUL'DA DESTEK
Edinilen bilgilere göre Bahçeli’nin, “İstanbul’da belediye başkan adayı çıkarmayacağına” yönelik açıklamalarının da “AK Parti tarafından olumlu karşılandığı ve MHP’nin İstanbul Belediye Başkanlığı noktasında AK Parti’ye vereceği desteğin çok önemli olduğu” dile getirildi. Bahçeli’nin yine yerel seçimlerde ittifaka ilişkin olarak “kendi belediyelerinin sayısının artırılmasına yönelik” açıklamalarının da AK Parti kanadından “karşılık bulduğu” ifade edildi.
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