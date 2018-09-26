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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı'na yerelde de devam

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Cumhur İttifakı'na yerelde de devam

AK Parti ve MHP, “Cumhur İttifakı’nın ve ruhunun yerel seçimlerde de devam etmesi” yönünde prensipte anlaşmaya vardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimde yapılacak ittifakı görüşmek üzere dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ve Almanya ziyaretleri sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle hem ittifak hem de af konusunda görüşme yapması bekleniyor.

MHP ile ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyleyen Özhaseki, “Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra ikili heyetler halinde görüşmelere devam edilecek” dedi. Durmaz ise “Olumlu, son derece yapıcı ve dostane bir görüşme oldu. Prensip olarak Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi konusunda mutabıkız. Bugün itibari ile hiçbir belediyeyi, şehri masaya yatırmadık. Herhangi bir detaya girmedik” diye konuştu.

İSTANBUL'DA DESTEK
Edinilen bilgilere göre Bahçeli’nin, “İstanbul’da belediye başkan adayı çıkarmayacağına” yönelik açıklamalarının da “AK Parti tarafından olumlu karşılandığı ve MHP’nin İstanbul Belediye Başkanlığı noktasında AK Parti’ye vereceği desteğin çok önemli olduğu” dile getirildi. Bahçeli’nin yine yerel seçimlerde ittifaka ilişkin olarak “kendi belediyelerinin sayısının artırılmasına yönelik” açıklamalarının da AK Parti kanadından “karşılık bulduğu” ifade edildi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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