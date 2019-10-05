‘Cumhur ittifakı bileşenlerinin fantezileri’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve partisinin birliğinden oluşan ‘millet ittifakı’na yönelik ‘dağılıyorlar’ iddialarına yanıt verdi.
Dün sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularına yanıt veren Akşener şunları söyledi: “Millet ittifakının bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınız zaman ağırlıklı olarak ‘cumhur ittifakı’nın bileşenlerinin ve onları destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Yüzde 40 artı 1’i de düşündüğünüz zaman, bir genel panik ve 31 Mart seçimlerinin sonrasında oluşan bir hazımsızlık var diye düşünüyorum.” CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün iddialarla ilgili, “Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar, istihbarat elemanları dahil, nasıl bozarız arayışı içindeler” demişti.
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