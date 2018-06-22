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    Cuma namazı 2018 | Cuma namazı bugün saat kaçta?

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Saatlerin 12.00'ye yaklaşmasıyla birlikte 'cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' soruları sıklaştı. Namaz ibadetini hakkıyla ve zamanında yerine getirmek isteyen milyonlarca inanan, yaşadıkları veya kısa süreli bulundukları şehirlerdeki cuma namazı saatini sorguluyor. Ezan okunuş saatleri bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta?

    Cuma namazı için saat araştırmaları başladı. Namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgedeki ezan okunuş saatini sorguluyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet’in verdiği bilgiler doğrultusunda il il cuma namazı saatleri!

    Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saatlerine yönelik sorgulamalar hız kazandı. Bugün haziran ayının dördüncü cumasını karşılayan vatandaşlar, öğlen öncesi ezan okunuş saatlerini inceliyor. Cuma namazı saatleri bölgelere ve tarihlere göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 22 Haziran tarihli tablosuna göre, İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar cuma namazını saat 13:12’de kılacak.

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 12.57'de kılınırken, İstanbul'da 13.12'de kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.47, İzmir'de ise 13.19'da kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

    CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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    Etiketler: Cuma namazı saatler , son dakika , haberler
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