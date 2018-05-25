Cuma namazı saat kaçta? 25 Mayıs il il cuma namazı saatleri

Mayıs ayının son cuma namazını kılacak olan vatandaşlar, 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Her gün bir kaç dakika farklılık gösteren cuma namazının 25 Mayıs'ta saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı namaz saatlerine göre sorgulama yapmak istiyor. İşte, 25 Mayıs il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslümanların katılımıyla camilerde cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saatleri Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklılık gösteriyor. Vatandaşlar ise cuma namazının bugün saat kaçta olacağını araştırıyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir ve tüm illere ait cuma namazı saatleri...

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 13:07, Ankara'da saat 12:52, İzmir'de ise saat 13:14'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma gününün özelliklerinden biri ve en önde geleni Cuma namazıdır. Cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır. Peygamberimiz ilk Cuma namazını, Ranûna vadisinde kıldırmıştır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağırıldığınızda, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmaktadır (Cum'a, 62/9). Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır.

Cumanın farzı iki rekattır. Hanefîlere göre farzdan önce dört ve sonra da dört rekat sünnet kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, yolculara ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir. Bununla birlikte, Cuma namazını kılmaları halinde geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hanefîlere göre Cuma namazının Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınması, namazdan önce hutbe okunması, Cuma kılınan yerin halka açık olması, imam hariç en az üç kişilik bir cemaatin olması, Cuma kılınan yerin şehir hükmünde olması gerekir. Cuma günü namazdan önce gusül abdesti almak, temizlik yapmak ve namaza hazırlanmak, temiz elbiseler giymek, güzel kokular sürünmek Cuma'nın adabındandır.