Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 2 Ağustos cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatine yönelik araştırmalar öğlen vaktinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Ezan okunuş saati Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinde farklılık gösteriyor. Namaz saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar internet üzerinden 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? ' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Ağustos cuma namazı saatleri
Cuma namazının saati Türkiye'nin dört bir yanında merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, ön safhalarında yer edinebilmek için erken saatlerden itibaren camilerin yolunu tutacak.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
2 Ağustos bugün İstanbul Cuma namazı 13:15'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara Cuma namazı 13.00'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
Cuma namazı 13.23'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.ukça kıymetli Cuma namazı ibadeti için Müslümanlar camileri dolduracak.
Cuma namazının diğer illerde saat kaçta kılındığını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeteri olacak. Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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