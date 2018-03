Cuma namazı bugün kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri

Saatlerin ilerlemesi ve ezan okunuş vaktinin yaklaşmasıyla birlikte ‘Cuma namazı bugün kaçta kılınacak?’ soruları yoğunluk kazandı. İkamet ettikleri veya bulundukları ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet’in resmi sayfası üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Cuma namazı vakitleri her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Malatya, Denizli… İşte il il cuma namazı saatleri!



Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının 30 Mart takvimine göre, İstanbul'da saat 13:15'de, Ankara'da saat 12:59'da, İzmir'de saat 13:22'de, Malatya’da 12:47’de, Denizli’de 13:14’te, Adana’da ise 13:49’da kılınacak.



ABDEST NASIL ALINIR?

1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.



3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.



4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.



5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.



6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.



7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.



10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.



11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.



12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.



13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.