Corona virüsünde ölü sayısı yükseliyor... Corona virüsü aşısı ne zaman çıkacak? Coronavirüs tedavisi var mı?

Ağır vakalarda şiddetli sonumun yetmezliğine neden olan corona virüsünde ölü sayısı son bilgiler göre 213’e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere dünyada önlemler başlarken corona virüsü tedavisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar tedavisi bulunmayan corona virüsü aşısıyla ilgili Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Peki corona virüsü nasıl yayılıyor? Corona virüsü aşısı ne zaman bulunacak? İşte, corona virüsü tedavisi var mı sorusunun yanıtını arayanlar için merak edilen bilgiler.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI NE ZAMAN BULUNACAK?

Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti. Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNMALIYIZ?

Dünya Sağlık Örgütü, bilgilendirildiği günden itibaren virüs hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, hastalığa yakalanan insanların nasıl etkilendiğini, nasıl tedavi edilebileceklerini ve ülkelerin yanıt vermek için neler yapabileceğini öğrenmek için Çinli yetkililer ve dünya çapında uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer almaktadır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.

Yeni virüs genellikle solunum yolu hastalığına neden olan bir koronavirüs olduğundan, insanlara kendilerini ve çevresindeki kişileri hastalıktan nasıl koruyacakları konusunda tavsiyelere uyulması önem arz etmektedir.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Bir hafta sonra, 7 Ocak’ta, Çinli yetkililer yeni bir virüs tespit ettiklerini doğruladılar. Bu yeni virüs, soğuk algınlığı, SARS (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği) ve MERS gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan koronavirüs olup geçici olarak “2019-nCoV.” olarak adlandırılmaktadır.

31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan Şehrinde tespit edilen etiyolojisi bilinmeyen (nedeni bilinmeyen) pnömoni vakaları hakkında bilgilendirilmiştir. 7 Ocak'ta Çinli yetkililer tarafından yeni bir koronavirüs (2019-nCoV), etken virüs olarak tanımlanmıştır.

CORONAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Yeni koronavirüs (2019-nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir suştur. Koronavirüsler zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaş söz konusudur.

YAYILMASINI DURDURMAK İÇİN NE YAPILDI?

Şu an için yeni tip coronavirüsü için aşı geliştirilemedi. Çin hükümeti, virüsün merkezi olan Wuhan şehrini deyim yerindeyse mühürledi. Çin Devlet televizyonu, bu hareketin salgının yayılmasını durdurmak ve yaşamları korumak anlamına geldiğini belirtti.

Virüsten etkilenen bir düzineden fazla Çin şehri de 56 milyon insanı etkileyen ulaşım kısıtlamaları getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki havaalanları virüs tarama önlemleri aldı ve bazı ülkeler vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmeye çalışıyor.

Çinli sağlık yetkilileri hala virüsün menşeini belirlemeye çalışıyor. Ancak uzmanlar Wuhan'da yasa dışı şekilde hayvan ticareti yapılan deniz ürünleri pazarının virüsün kaynağı olduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de salgının birincil kaynağının hayvansal olduğunu söylüyor. Çinli bilim insanlarına göre, bu yeni tip virüsün kaynağı Çin krait yılanı, kobralar...

Çaresiz havayolu yolcuları, plastik şişeler, motosiklet kaskları, poşetler kullanarak kendilerini ölümcül coronavirüsünden korumaya çalışıyor.

Dünya genelinde birçok havayolu şirketi coronavirüsü nedeniyle Çin uçuşlarını durdurmuş durumda. En son İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise insanların salgından ne kadar korktukları ve virüs konusunda çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse karşı alınan tedbirler ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı. Türkiye'de corona virüsü vakasının bulunup bulunmadığına da değinene Bakan Koca şunları söyledi;

Karantina odalarımızı, devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulans sistemimi bu dönemde hızla devreye soktuk. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı.

Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir durum olduğunu ifade etti. Özellikle seyahat kısıtlamalarının olmaması yönünde uyardı. Daha çok sağlık alanında adımların atılması konusunda öneri sundu.

13 Ocak itibari ile tedbirlerimizi hızla almaya başladık. Öncelikle bulaşıcı hastalıklar merkezimiz ve diğer kurumlarımız tedbirleri aldı. Bu konuda bilgili olan hocalarımızla bilim kurulu oluşturduk. Seyahat kısıtlaması yok. Bu hastalığın yayıldığı bölgelere seyahatin yapılmaması için uyarıldı.

Özellikle bizim bu dönemde daha çok önemsediğimiz, kaynağı Çin olan ve bu güne kadar görülen vakaların %99 Çin'den yayıldığı için oranın vatandaşlarıyla temas halinde bulunduktan sonra kusma, mide bulantısı ateş gibi durumlarda hastanelere başvurmasını istiyoruz.

Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz? diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi. Çok hassas davrandığımız için yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bu zamana kadar numune aldığımız hasta sayısı 70 oldu ve aralarından hiçbirinde pozitif bir sonuç çıkmadı.