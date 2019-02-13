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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Çölyak’ hastalarına bakanlık rehberi

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‘Çölyak’ hastalarına bakanlık rehberi

SAĞLIK Bakanlığı’nca hazırlanan, ‘Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi’ internetten yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan rehber, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden erişime sunuldu. Rehberde hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, yemeklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, besin etkileşimleri, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor. Rehberde, glütensiz diyetin çok sıkı uygulanması gerektiği ve çok düşük miktardaki glütenin bile klinik belirtilerin devam etmesine neden olacağı uyarısı yapılıyor.

88 BİN HASTA

Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de tanı alan 88 bin 790 çölyak hastası bulunuyor. Çölyak hastalığında, bilinen tek tedavi glütenin ömür boyu diyetten çıkarılması olarak gösteriliyor.

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