‘Çölyak’ hastalarına bakanlık rehberi
SAĞLIK Bakanlığı’nca hazırlanan, ‘Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi’ internetten yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan rehber, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden erişime sunuldu. Rehberde hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, yemeklerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, besin etkileşimleri, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor. Rehberde, glütensiz diyetin çok sıkı uygulanması gerektiği ve çok düşük miktardaki glütenin bile klinik belirtilerin devam etmesine neden olacağı uyarısı yapılıyor.
88 BİN HASTA
Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de tanı alan 88 bin 790 çölyak hastası bulunuyor. Çölyak hastalığında, bilinen tek tedavi glütenin ömür boyu diyetten çıkarılması olarak gösteriliyor.
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