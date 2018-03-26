Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çok acı manzara! Birlikte uğurlandılar

    Çok acı manzara! Birlikte uğurlandılar

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden 5 gencin cenazesi toprağa verildi.

    Denizli-Tavas karayolu Sarıabat Mahallesi Bahçe mevkisinde yol kenarında bulunan su birikintisine devrilen otomobilde boğularak öldüğü belirlenen Mehmet Anıl Bayraktar (18), Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocamanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıoğlu'nun (18) cenazesinin, Pamukkale Üniversitesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

    Cenazeler, yakınları tarafından alınarak önce "helallik" için Tavas ilçesindeki evlerine ardından da Belediye Meydanı'ndaki alana götürüldü.
    5 gencin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığı'nda defnedildi.

    Uğur Hepgül'ün babası Bayram Hepgül, "Bir oğlum bir kızım vardı. Oğlumu kaybettim. Daha bir hafta önce askere gitmek için dilekçe vermişti. Yüreğim yanıyor." diye konuştu.

    Çok acı manzara Birlikte uğurlandılar

    Cenaze törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Kazada otomobilin kırılan ön camından fırlayan ve Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem Çineli'nin (19) tedavisi ise sürüyor.

    Çok acı manzara Birlikte uğurlandılar


    Bu arada kaza öncesi otomobilin lastiğinin patladığı, araçta stepne olmadığı için de gençlerin bir arkadaşlarından emanet lastik aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonunda bunu değiştirdikleri öğrenildi.

    Sabaha karşı facia En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşındaSabaha karşı facia! En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

    Olay

    Denizli'den Tavas ilçesinde dün, Mehmet Anıl Bayraktar'ın kullandığı 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Bahçe mevkisinde yol kenarında bulunan su birikintisine devrilmiş, kazada, Muharrem Çineli (19) yaralanmış, Mehmet Anıl Bayraktar, Uğur Hepgül, Emin Çotul, Kamil Kocamanoğlu ve Süleyman Tahancalıoğlu boğulmuştu.

    Etiketler: trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri