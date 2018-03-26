Çok acı manzara! Birlikte uğurlandılar

Denizli-Tavas karayolu Sarıabat Mahallesi Bahçe mevkisinde yol kenarında bulunan su birikintisine devrilen otomobilde boğularak öldüğü belirlenen Mehmet Anıl Bayraktar (18), Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocamanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıoğlu'nun (18) cenazesinin, Pamukkale Üniversitesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınları tarafından alınarak önce "helallik" için Tavas ilçesindeki evlerine ardından da Belediye Meydanı'ndaki alana götürüldü.

5 gencin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığı'nda defnedildi.

Uğur Hepgül'ün babası Bayram Hepgül, "Bir oğlum bir kızım vardı. Oğlumu kaybettim. Daha bir hafta önce askere gitmek için dilekçe vermişti. Yüreğim yanıyor." diye konuştu.

Cenaze törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada otomobilin kırılan ön camından fırlayan ve Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem Çineli'nin (19) tedavisi ise sürüyor.







Bu arada kaza öncesi otomobilin lastiğinin patladığı, araçta stepne olmadığı için de gençlerin bir arkadaşlarından emanet lastik aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonunda bunu değiştirdikleri öğrenildi.

Olay

Denizli'den Tavas ilçesinde dün, Mehmet Anıl Bayraktar'ın kullandığı 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Bahçe mevkisinde yol kenarında bulunan su birikintisine devrilmiş, kazada, Muharrem Çineli (19) yaralanmış, Mehmet Anıl Bayraktar, Uğur Hepgül, Emin Çotul, Kamil Kocamanoğlu ve Süleyman Tahancalıoğlu boğulmuştu.