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    Sabaha karşı facia! 5 ölü...

    DHA
    25.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Tavas İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak gölete yuvarlandı. Suya gömülen otomobilden bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, otomobildeki diğer 5 kişi ise hayatını kaybetti.

    Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Karayolu Sarıabat Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. ÿDenizli’den Tavas’a giden ve iddiaya göre Mehmet Bayraktar’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktıktan sonra yolun kenarındaki gölete yuvarlandı.

    İçerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil ters dönüp suya gömülürken, önde yolcu konumunda bulunan Muharrem Çineli, kendi imkanlarıyla önce otomobilden sonra da göletten çıkmayı başardı. Ardından yola çıkan Çineli, diğer sürücülerden yardım istedi.

    Sabaha karşı facia 5 ölü...

    '5 ARKADAŞIM OTOMOBİLDE'

    5 arkadaşının daha otomobilin içinde olduğunu söyleyen Çineli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çineli’nin otomobilde 5 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri vinçle gölet içindeki otomobili çıkardı. Yapılan kontrolde, Emin Çotul, sürücü Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül ve Süleyman Tahancıoğlu’nun cesetleri otomobilin içinde bulunurken, otomobilin içerisinde bulunamayan Kamil Kocamanoğlu’nun cesedi de dalgıçlar tarafından gölde bulunarak çıkarıldı.

    Cesetler savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırdı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Sabaha karşı facia 5 ölü...

    Etiketler: gündem
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