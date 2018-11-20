Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’nin kara tablosu: 18 ayda 22 bin çocuk anne
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesi yazılı sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı, çocuk annelerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, 2017 yılı Türkiye genelinde kayda geçen 18 yaş altı gebe çocuk sayısının 15 bin 216 olduğu belirtildi. Yanıtta 2018’in ilk altı ayında ise bu rakamın 6 bin 741 olduğu belirtildi.
GAZİANTEP VE İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı gebeliklerin illere göre dağılımı hakkında da bilgi verdi. Buna göre Gaziantep ve İstanbul çocuk gebeliklerde ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da 2017 yılında 1106, 2018’in ilk altı ayında 625 çocuk gebe kayda girerken, Gaziantep’te 2017 yılında 1106, 2018’in ilk altı ayında ise 499 çocuk gebe kayda girdi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE TABLO VAHİM
2017 yılı başından, 2018’in ilk altı ayına kadar geçen 18 aylık süreçte Adana’da 1348, Diyarbakır’da 1005, Hatay’da 1313, Konya’da 1044, Şanlıurfa’da 1392, Van’da 767 çocuk gebelik kayda girdi. Büyükşehirlerden Ankara’da 564, Antalya’da 252, Aydın’da 363, Balıkesir’de 182, Bursa’da 414, Denizli’de 282, Erzurum’da 319, İzmir’de 615, Kahramanmaraş’ta 562, Kayseri’de 483, Kocaeli’nde 489, Mardin’de 392, Mersin’de 455, Muğla’da 95, Trabzon’da 26, Eskişehir’de 97, Malatya’da 63 çocuk gebe saptandı.
EN AZ TUNCELİ VE BAYBURT
39 ilde 18 yaş altı gebelik sayısı 100’ün altındayken, sadece 4 ilde çocuk gebe sayısı 10’un altında kaldı. En az çocuk gebe Tunceli’de kayda girdi. Tunceli’de 4, Bayburt’ta 7, Artvin’de 7, Gümüşhane’de ise 9 gebelik saptandı.
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