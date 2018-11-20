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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
20.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’nin kara tablosu: 18 ayda 22 bin çocuk anne

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’nin kara tablosu: 18 ayda 22 bin çocuk anne

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesi yazılı sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı, çocuk annelerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, 2017 yılı Türkiye genelinde kayda geçen 18 yaş altı gebe çocuk sayısının 15 bin 216 olduğu belirtildi. Yanıtta 2018’in ilk altı ayında ise bu rakamın 6 bin 741 olduğu belirtildi.

GAZİANTEP VE İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı gebeliklerin illere göre dağılımı hakkında da bilgi verdi. Buna göre Gaziantep ve İstanbul çocuk gebeliklerde ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da 2017 yılında 1106, 2018’in ilk altı ayında 625 çocuk gebe kayda girerken, Gaziantep’te 2017 yılında 1106, 2018’in ilk altı ayında ise 499 çocuk gebe kayda girdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TABLO VAHİM

2017 yılı başından, 2018’in ilk altı ayına kadar geçen 18 aylık süreçte Adana’da 1348, Diyarbakır’da 1005, Hatay’da 1313, Konya’da 1044, Şanlıurfa’da 1392, Van’da 767 çocuk gebelik kayda girdi. Büyükşehirlerden Ankara’da 564, Antalya’da 252, Aydın’da 363, Balıkesir’de 182, Bursa’da 414, Denizli’de 282, Erzurum’da 319, İzmir’de 615, Kahramanmaraş’ta 562, Kayseri’de 483, Kocaeli’nde 489, Mardin’de 392, Mersin’de 455, Muğla’da 95, Trabzon’da 26, Eskişehir’de 97, Malatya’da 63 çocuk gebe saptandı.

EN AZ TUNCELİ VE BAYBURT

39 ilde 18 yaş altı gebelik sayısı 100’ün altındayken, sadece 4 ilde çocuk gebe sayısı 10’un altında kaldı. En az çocuk gebe Tunceli’de kayda girdi. Tunceli’de 4, Bayburt’ta 7, Artvin’de 7, Gümüşhane’de ise 9 gebelik saptandı.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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