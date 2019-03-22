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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
22.03.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Çocuğuna araç camı sildiren çifte ’kötü muamele’den 5 ay hapis

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Çocuğuna araç camı sildiren çifte ’kötü muamele’den 5 ay hapis

DİYARBAKIR’da 13 yaşındaki oğulları C.P.K.’ye trafik ışıklarında bekleyen araçların camlarını sildirdikleri iddiasıyla ’kötü muamele’ suçundan yargılanan H.K. ve G.K. çifti, mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların sabıkalarının bulunmamasını ve başka suçtan hüküm giymemelerini dikkate alarak, cezayı erteleyip, çiftin 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Güvenlik güçleri, 17 Mayıs 2017’de Sento Caddesi’ndeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silip para isteyen C.P.K. isimli erkek çocuğu hakkında tutanak tuttu. Çocuğun, anne ve babasının araçların camlarını silmesini istediği yönündeki ifadesi üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca anne G.K. ile baba H.K. hakkında ’kötü muamele’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Duruşmada üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen çift beraatlerini istedi. Mahkeme, yargılama sonucu H.K. ve G.K. çiftine üzerlerine atılı suçtan 5 ay hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkalarının bulunmaması ve herhangi bir kasıtlı suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedip, çiftin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/8 maddesince 5 yıl denetime tabi tutulmasını karar verdi. Mahkeme ayrıca, çiftin denetim süresi boyunca yeni bir suça karışmaları veya aykırı davranmaları halinde verilen hapis cezasının açıklanmasına karar verdi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017’de kurdukları mobil ekiple sokakta çalıştırılan çocukları tespit ettiklerini söyledi. Açar, sokakta çocuk kalmayana kadar çalışma yürüteceklerini ve denetimleri artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 Şubat ayı itibari ile başlatmış olduğumuz bir mobil ekip çalışması var, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik. Trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerde ve farklı yerlerde eğitim yuvalarında olmaları gerekirken sokakların riskleri ile baş başa mendil satarken, araç camı silerken dilendirilen çocukları tespit ediyoruz. Onların aileleri ile görüşüyoruz. Varsa maddi bir maddi yoksunluğu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız üzerinden desteklenmesini sağlayarak çocukların sokaktan çekilmesini sağlamaya çalışıyoruz. İl Müdürlüğümüz tarafından sunulan sosyal hizmet modelleri kapsamında destekliyoruz. Bu manada istediğimiz noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Sayın Valimizin özel takibi ve talimatları doğrultusunda mobil ekip sayılarımızı daha da artırarak daha fazla personel görevlendirerek 7 gün 24 saat esası ile daha yoğun bir mücadelenin içerisinde olacağız. Hiçbir çocuğumuz sokakta mendil satarken, cam silerken, dilendirilirken kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2019)-2
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