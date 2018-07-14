CNN TÜRK'ten 15 Temmuz Demokrasi Direnişi özel programı

O karanlık gecede neler oldu? 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden bu yana Türkiye'de neler yaşandı? Fetullahçı terör örgütü nasıl temizlendi? Türkiye'nin yeni sisteminde, içeride ve dışarıda FETÖ mücadelesi nasıl devam edecek? Başak Şengül soruyor, konukları Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi 15 Temmuz Demokrasi Direnişi programında anlatıyor. 15 Temmuz Demokrasi Direnişi 15 Temmuz 2018 Pazar günü 21:00'da CNN TÜRK'te.

Türkiye’de o gece belgeseli…







15 Temmuz demokrasi direnişi Pazar günü gün boyu CNN Türk’te…







15 Temmuz Demokrasi Direnişi özel programı…





