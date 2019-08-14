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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CNN TÜRK ve Kanal D’ye RTGD ödülü

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CNN TÜRK ve Kanal D’ye RTGD ödülü

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge ‘Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı’nı, Parametre de ‘Yılın Sabah Programı Medya Oscarı’nı kazandı. Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul’da rol alan Deniz Uğur ise Yılın Kadın Oyuncusu seçildi.

Bu yıl 41. yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödülle toplam 19 ödül belirledi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller, titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üyesiyle en fazla kadın üyeye sahip olan RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle JW Marriot Otel’de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, “Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz” dedi.

İŞTE ÖDÜLLER

Yılın Tartışma Programı: Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan

Yılın Sabah Programı: Parametre (CNN Türk) Mine Uzun

Yılın Reality Haber Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Yılın Ekonomi Programı: Sabah Raporu (Bloomberg Tv) Gökhan Şen ve Açıl Sezen

Yılın Kuşak Haber Programı: Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman

Yılın Spor Programı: Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce

Yılın TV Dizisi: Sen Anlat Karadeniz (ATV)

Yılın Kadın Oyuncusu: Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul

Yılın Erkek Oyuncusu: Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın Gündüz Kuşağı Programı: Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral

Yılın Aktüel Kuşak Programı: Zahide Yetiş’le (Show TV) Zahide Yetiş

Yılın Gezi-Kültür Programı: Evliya Çelebi’nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy

Yılın Belgesel Programı: Su Savaşları (TRT Belgesel)

Yılın Radyosu: NTV Radyo

Yılın Radyo Yapımcısı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)

Yılın Yerel Kanalı: Altaş TV (Ordu)

Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zentürk

Nursal Tekin Özel Ödülü: Amerika’da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan

Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül.

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