CNN TÜRK ve Kanal D’ye RTGD ödülü
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge ‘Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı’nı, Parametre de ‘Yılın Sabah Programı Medya Oscarı’nı kazandı. Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul’da rol alan Deniz Uğur ise Yılın Kadın Oyuncusu seçildi.
Bu yıl 41. yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödülle toplam 19 ödül belirledi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller, titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üyesiyle en fazla kadın üyeye sahip olan RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle JW Marriot Otel’de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, “Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz” dedi.
İŞTE ÖDÜLLER
Yılın Tartışma Programı: Tarafsız Bölge (CNN Türk) Ahmet Hakan
Yılın Sabah Programı: Parametre (CNN Türk) Mine Uzun
Yılın Reality Haber Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
Yılın Ekonomi Programı: Sabah Raporu (Bloomberg Tv) Gökhan Şen ve Açıl Sezen
Yılın Kuşak Haber Programı: Akşam Ajansı (A Haber) Salih Nayman
Yılın Spor Programı: Transfer Raporu (A Spor) Aykut İnce
Yılın TV Dizisi: Sen Anlat Karadeniz (ATV)
Yılın Kadın Oyuncusu: Deniz Uğur (Kanal D) Zalim İstanbul
Yılın Erkek Oyuncusu: Turgay Tanülkü (ATV) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın Gündüz Kuşağı Programı: Hayatta Herşey Var (Beyaz TV) Nur Viral
Yılın Aktüel Kuşak Programı: Zahide Yetiş’le (Show TV) Zahide Yetiş
Yılın Gezi-Kültür Programı: Evliya Çelebi’nin Dünya Şehirleri (TRT 2) Faruk Aksoy
Yılın Belgesel Programı: Su Savaşları (TRT Belgesel)
Yılın Radyosu: NTV Radyo
Yılın Radyo Yapımcısı: Hop Dedik Ayhan (Turkuvaz Radyo)
Yılın Yerel Kanalı: Altaş TV (Ordu)
Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Moderatör Gece (Kanal 24) Ardan Zentürk
Nursal Tekin Özel Ödülü: Amerika’da Bir Türk (TRT Türk) Erkan Tarhan
Mustafa Cambaz Özel Ödülü: Tarihin İçinden (A Haber) Çetin Demirer-Saygın Terzi-Emrah Öncül.
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