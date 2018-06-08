CNN TÜRK, “Seçim Özel” programıyla reytinglerde birinci

7 Haziran 2018 Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Seçimlere yakın haber kanallarının kıyasıya rekabet ettiği reyting mücadelesinde dün akşamın galibi açıklandı. Reyting sonuçlarına göre ABC1, AB ve Total sıralamasında CNN TÜRK, “Seçime Özel” programıyla birinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN TÜRK İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı.

‘Seçim Özel’ programı, CNN TÜRK’te reyting sıralamasında birinci oldu. Program, reyting listesinde ABC1 grubunda 4.15 ile ilk sırayı alırken diğer 3 haber kanalı 1.08, 1.99 ve 2.35 oranlarla takip ettiler. CNN TÜRK, AB’de 4.22, Total’de de 3.06 ile yine birinci sıra da yer aldı.