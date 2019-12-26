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Gündem
26.12.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

CNN Türk Muhabirini taciz etmişti! Polis yakaladı, suç dosyası kabarık...

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CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girip sosyal deney yaptı. Akbulut, Beşiktaş'ta dilenci sosyal deneyi gerçekleştirirken bir kağıt toplayıcının tacizine uğramıştı.

Akbulut'a tacizde bulunan kağıt toplayıcısı polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın suç dosyası kabarık çıktı.

İşte kağıt toplayıcısının muhabirimizi taciz ettiği o görüntüler...

 

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